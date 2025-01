Leacul folosit de Mădălin Ionescu, ca să scape de problemele cu plămânii: ”În 8 zile poți să te recuperezi integral!”

Ultima perioadă nu a fost una ușoară pentru Mădălin Ionescu. Fostul prezentator de la Antena Stars s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și chiar a fost nevoit să stea internat în spital câteva zile. Nici acum jurnalistul nu s-a vindecat complet, dar se simte mult mai bine. Recent, a povestit că a apelat la un remediu natural, folosit de bătrâni, care l-a ajutat foarte mult să se recupereze. Soția sa, Cristina Șișcanu, a folosit și ea acest leac în trecut.

Încă de la finalul anului 2022, Mădălin Ionescu s-a confruntat cu probleme de sănătate. Prezentatorul TV a ajuns pe mâinile medicilor chiar înainte de Crăciun. Atunci, el a povestit că, pe lângă pneumonie, prezentatorul TV a fost și în burnout, fapt ce i-a îngreunat și mai mult procesul de vindecare.

Mădălin Ionescu a dezvăluit că a descoperit un remediu natural care l-a ajutat foarte mult în această perioadă. Mai exact, prezentatorul TV a început o cură cu lapte de măgăriță. Acesta trebuie consumat crud pentru cel puțin 8 zile.

„Hai c-am reușit-o și p-asta! (…) Am luat lapte de măgăriță crud, după ce o rudă pe care o aveam la Vâlcea, mi-a sugerat să fac treaba asta, ca să mă recuperez integral cu plămânii și mi-am dat seama că într-adevăr, mama mea povestea că atunci când era mică a depășit un moment greu cu laptele de măgăriță, pe care nu prea îl agrea atunci când îl consuma.”, a povestit Mădălin Ionescu pe Facebook.

Cristina Șișcanu a intervenit și a mărturisit că este un remediu pe care l-a încercat și ea pe când avea doar 3 ani. Atunci, a fost diagnosticată cu pneumonie și a stat internată în spital, iar laptele de măgăriță a ajutat-o.

Mădălin Ionescu a povestit că a descoperit acest produs pe internet, la o fermă din Mogoșoaia. Fostul prezentator de la Antena Stars a vorbit și despre proprietățile benefice pe care le are laptele de măgăriță, fiind asemănător celui matern.

„Încă nu m-am refăcut complet, mai am niște junghiuri, m-am gândit să iau lapte de măgăriță, așa… să beau… am înțeles de la o fermă din Mogoșoaia, niște oameni extraordinari, i-am găsit pe Google, căutând astfel de soluții, pe Google în apropiere, că mai aveam prin Vâlcea, mai erau situații de genul ăsta și n-am vrut să mă deplasez foarte tare și uite, am avut noroc să îi găsesc. Foarte curat totul și mi-au povestit despre proprietățile extraordinare ale laptelui de măgăriță care sunt remarcabile.

Ajută și la reglarea tractului digestiv, răcelile, au un fel de proprietăți, e foarte asemănător laptelui matern și laptele de măgăriță are niște enzime care acționează ca niște antibiotic natural și se pare că în 8 zile poți să te recuperezi integral după ce consumi 200 de mililitri pe zi. Crud, nu se fierbe, doar se încălzește ușor, dacă vrei să nu fie rece, scos din frigider. Nu prea merge rece.”, a mai spus jurnalistul.