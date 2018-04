Leo de la Strehaia & Dana Criminala s-au despartit in Vinerea Mare! Motivul e incredibil

Sărbători Pascale triste pentru cel supranumit „Prințul țiganilor”! Leo de la Strehaia și Dana Criminala au decis să își spună: „Adio”, după un mariaj presărat cu multe scandaluri, despărțiri și împăcări. Artistul a acceptat să vorbească în exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România despre decizia grea pe care a luat-o. El a subliniat că nu mai e cale de întors și că va merge până la capăt.



La nici doi ani de când au devenit soț și soție, Leo de la Strehaia și soția lui, cunoscută sub numele de Dana Criminala, au decis să meargă pe drumuri separate. În cadrul interviului oferit de artist în exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România el a povestit cum s-a produs ruptura. Ieri, în Vinerea Neagră, celebrul cântăreț a mers să se spovedească la Strehaia, iar soția lui s-a distrat în club. Furios pe decizia Danei Criminala, Leo de la Strehaia a decis să se despartă de ea. Mai mult, el a subliniat că, după Paște, el va băga divorțul.

“Am hotarat sa ma despart de Dana, iar decizia nu mai poate fi intoarsa. In Vinerea Mare, in timp ce eu ma aflam la Strehaia ca sa ma spovedesc, ea a mers in club. Nu este normal ca o femeie maritata sa procedeze asa. Dupa Paste, voi depune si actele de divort!”, a declarat Leo de la Strehaia în exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România.

Știre în curs de actualizare.