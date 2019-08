Leon, fiul lui Kamara, va fi supus celei de-a cincea operații cu celule stem: ”Semnele bune se văd”

Leon, fiul lui Kamara, diagnosticat cu o formă de paralizie cerebrală, a trecut prin patru intervenții cu celule stem în Turcia și sunt speranțe că starea lui se va ameliora.

Micuțul Leon se pregătește pentru a cincea operație cu celule stem. Progresele au început să se vadă deja, iar Kamara este încrezător că fiul său se va reface complet după acest tratament. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU KAMARA & FIUL SĂU DUPĂ OPERAȚIA DIN TURCIA)

”Pe 20 august, Kamara va pleca din nou în Turcia, iar pe 22 este programată cea de-a 5-a operație cu celule stem a băiețelului său. Leon este un exemplu de tenacitate și forță. Într-un trup mic și aparent plăpând există atât de multă dorință de vindecare încât evoluția trebuia să apară. Iar semnele bune se văd. Leon s-a ridicat singur în fund, după cea de-a treia intervenție cu celule stem realizată în Turcia. Chiar și el a fost surprins de reușita sa. În plus, băiețelul mișcă brațele și a devenit mai activ. Leon este mult mai atent, asimilează informații noi și e încăpățânat”, a declarat Ensar Duman pentru Viva.

Leon, un luptător

O boală cruntă îl ține pe micuțul Leon departe de bucuriile vieții de copilaș… Dar este un luptător, după cum chiar tatăl lui o spune cu mândrie. Micuțul a fost diagnosticat cu tripareză spastică. Leon se folosește doar de un braț, poartă pampers, cântărește 10 kilograme și are nevoie de supraveghere permanentă. Mușchii îi sunt scurți și genunchii încovoiați. Are mâna stângă și membrele inferioare inerte. Nu a mers niciodată, dar vrea s-o facă și, de aceea, pe 23 iulie, împreună cu tatăl său va pleca din țară pentru a patra intervenție. (VEZI ȘI: EA ESTE FIICA SECRETĂ A LUI KAMARA! SARA ARE 19 ANI ȘI E TUNSĂ ZERO)

“Leon e bine, a făcut și a treia intervenție. O să plecăm pe 23 la cea de-a patra intervenție. Vor fi șase intervenții cu celule stem, după care urmează miofibrotomie pentru alungirea mușchilor. A făcut progrese mari, vorbește bine. Răspunde și în engleză. E țelul meu, până când nu îl văd pe picioarele lui nu am liniște. E un băiețel care merită toată energia bună din lume”, a declarat Kamara, într-o emisiune TV.

Acestea sunt conturile unde puteți dona pentru a însufleți viața unui copil nevinovat:

RO37BACX 0000001712976001 – RON

RO10BACX 0000001712976002 – EUR

RO80BACX 0000001712976003 – USD