Primele imagini cu Kamara & fiul său după operația din Turcia

Kamara și fiul său, după ce micuțul a fost supus la două intervenții chirurgicale în Turcia. Cântărețul e un tată super-grijuliu pentru micuțul Leon. Atenție, sunt imagini cu un puternic impact emoțional.

Leon, fiul lui Kamara, diagnosticat cu o formă de paralizie cerebrală, a trecut prin două intervenții cu celule stem în Turcia și sunt speranțe că starea lui se va ameliora. Kamara este încrezător că fiul său se va reface în totalitate după acest tratament și a afirmat că deja Leon se simte mai bine. Dovadă stau și imaginile obținute de site-ul nr.1 din România.

Kamara este, fără doar și poate, unul dintre cei mai grijulii părinți din showbiz-ul românesc. Din câte se pare, atunci când nu este pe scenă, Kamara își dedică timpul în totalitate micuțului Leon. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, atunci când l-a întâlnit în zona Ștefan cel Mare din București pe îndrăgitul artist. Cu toate că se deplasa cu celebra lui trotinetă, cântărețul a avut mare grijă să-l ia și pe fiul său. Într-un ham special, micuțul Leon părea că se bucură pe deplin de plimbare.

Leon, un luptător

O boală cruntă îl ține pe micuțul Leon departe de bucuriile vieții de copilaș… Dar este un luptător, după cum chiar tatăl lui o spune cu mândrie. Micuțul a fost diagnosticat cu tripareză spastică. Leon se folosește doar de un braț, poartă pampers, cântărește 10 kilograme și are nevoie de supraveghere permanentă. Mușchii îi sunt scurți și genunchii încovoiați. Are mâna stângă și membrele inferioare inerte. Nu a mers niciodată, dar vrea s-o facă și, de aceea, pe 23 iulie, împreună cu tatăl său va pleca din țară pentru a patra intervenție.

“Leon e bine, a făcut și a treia intervenție. O să plecăm pe 23 la cea de-a patra intervenție. Vor fi șase intervenții cu celule stem, după care urmează miofibrotomie pentru alungirea mușchilor. A făcut progrese mari, vorbește bine. Răspunde și în engleză. E țelul meu, până când nu îl văd pe picioarele lui nu am liniște. E un băiețel care merită toată energia bună din lume”, a declarat Kamara, într-o emisiune TV.

Aproximativ 85.000 de euro este suma totală de care are nevoie Kamara pentru tratamentul cu care l-ar putea face pe Leon un copil aproape fericit. Pentru fiecare intervenție dintre cele șase, una fiind făcută deja, artistul trebuie să plătească aproape 14.000 de euro, incluzând și costurile deplasării în Turcia. Dar mai e nevoie de ultimul examen medical, în Statele Unite, unde costul intervenției este de încă 100.000 de euro, sau în Germania, 50.000 de euro.

