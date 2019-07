Imagini necenzurate cu cel mai bombat fund din showbiz. Sexoasa a plătit 5.000 € ca să arate așa!

Loredana Chivu a plătit nu mai puțin de 5.000 de euro ca să arate așa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini necenzurate cu cel mai bombat fund din showbiz. Sexoasa blondină are un posterior de nota 10, cu care face ravagii ori de câte ori iese din casă, iar simpla sa prezență nu trece niciodată neobservată. Atenție, urmează fotografii de infarct!

Loredana Chivu este foarte atentă la aspectul fizic, care pentru ea este cel mai important. Nu doar că își dorește să arate bine, dar sursa ei de venit provine din imagine. De aceea, vedeta trebuie să fie impecabilă din toate punctele de vedere. Este adepta operațiilor estetice și nu s-a ferit niciodată să recunoască acest lucru, deși a fost de multă lume criticată.

Blondina nu a pus, însă, la suflet părerile răutăcioase și când a simțit nevoia și-a îmbunătățit aspectul fizic. Nu s-a uitat absolot deloc la bani! Recent, și-a făcut o intervenție prin care și-a mărit fundul! Fără bisturiu, ci prin intermediul implantului lichid. Loredana Chivu şi-a injectat 400 de ml de substanţă în fese, costul a doar 100 de ml fiind de 1.200 de euro, iar rezultatul este, acum, senzațional!

A investit o avere pentru un posterior perfect

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe vedetă la scurt timp după ce a părăsit un salon de înfrumusețare din Capitală. Super-grăbită, blondina a plecat cu bigudiurile pe cap. S-a urcat în mașina personală, s-a aranjat puțin, după care a pornit la drum. În momentul în care a ajuns la destinație, în evidență i-a ieșit posteriorul proaspăt “tunat”.

Care, conform celor mai noi imagini, este, cu siguranță, cel mai bombat din showbiz. Investiția de 5.000 de euro făcută de Loredana Chivu a meritat din toate punctele de vedere. Blondina a optat pentru o pereche de pantaloni super-mulați, care i-au scos în evidență posteriorul obraznic și apetisant, ajuns astfel datorită unei intervenții cu anestezie locală, denumită AquaFilling.

Cine este Loredana Chivu

În vârstă de 29 de ani, Loredana Chivu se ocupă cu modelling-ul, iar în trecut a făcut echipă cu Ana Maria Mocanu, la emisiunea moderată de Dan Capatos, unde a ocupat postul de asistentă TV.

În 2006, ea a urcat prima dată catwalk-ul școlii de modelling care i-a aparținut lui Carmen Pleșea. Ulterior, ea a apelat la numeroase operații estetice, care au transformat-o foarte mult. Într-un interviu mai vechi, vedeta a vorbit despre intervențiile făcute în cabinetele medicilor esteticieni.

“Arătam altfel (n.r.: la vârsta de 16 ani), trăsăturile sunt aceleași, dar consider că am evoluat în bine. Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt. Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic”, declara Loredana Chivu în cadrul unui interviu oferit în 2016.

