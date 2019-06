Cât câștigă acum ”sexoasele de la TV” după ce s-au retras din televiziune

Modestia de care Papa Francisc a dat dovada în vizita istorică făcută în țara noastră nu a fost adoptată chiar de toți românii. Sau de vedete pentru care banii și bolidul de lux sunt de o mare importanță. Din noul val al fetelor de oraș cu pretenții, CANCAN.RO, emisiunea difuzată în exclusivitate la România TV, v-o prezintă, mai întâi, pe cea care nu iese din casă dacă nu are în geantă minimum o mie de euro cash. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!)

Prin presă au apărut, însă, speculații conform cărora domeniile de activitate ale bombei sexy ar avea legătură cu una dintre cele mai vechi meserii din lume.

“Dacă nu am cash în poșetă 1.000 de euro, nu ies din casă”

De când rolul de asistentă TV a fost înlocuit cu cel de dansatoare sau ispită prin reality show-uri, veteranele, care între timp au devenit mămici și familiste, au fost surclasate. Din actuala generație face parte și Bianca Pop: "Eu nu ies din casă dacă nu am minim cash în poșetă 1.000 de euro plus bani pe carduri. Adică n-ai cum să ieși, mă simt ca o boschetară, cum să ies în oraș fără 1.000 de euro? E puțină suma, dar dacă nu am cash în poșetă 1.000 de euro, nu ies din casă plus cu cardul".

Bianca Pop mărturisește că nu i-a prea plăcut cartea, ci banii. În palmares are doar diploma de bacalaureat și școala vieții, care i-a adus pe card și doctoratul. Visează la o carieră în televiziune. Practica în fața camerelor de filmat ar fi făcut-o în urmă cu câțiva ani… la videochat, susține site-ul banatulmeu. Bianca se mulțumește, momentan, cu rolul de ispită la un celebru show TV, în care e total lipsită de inhibiții.

Acum și-a stabilit un tarif standard extrem de piperat. Pentru prezentări de modă cere o mie de euro, iar, pentru mirii care o vor la nunta lor pentru o oră, tariful e tot de o mie de euro. Asta, deși, în urmă cu câțiva ani, un site local din Bihor publica o pagină în care Bianca apărea ca escortă în Italia, iar tarifele plecau de la doar o sută de euro pentru 10 minute de companie.

Cu se ocupă acum Loredana Chivu

O ispită mai greu de cucerit a fost asistenta TV Loredana Chivu. Nici bolidul de 60 de mii de euro oferit de generosul Leo de la Strehaia n-a făcut-o pe Loredana să-i pice în așternuturi. De când contractele cu televiziunile au devenit istorie, Loredana și-ar câștiga traiul din dansuri și din propria imagine de influenceră. Iar tarifele ei pentru apariții în cluburi sau la nunți par să fie cu mult chiar și peste salariile celor mai bine plătiți IT-iști. Dovada stă noul bolid achiziționat de blondină, al cărui preț pleacă de la 70 de mii de euro.

(Vezi și: Cum s-a îmbrăcat Loredana Chivu ieri, la vot. Toată lumea s-a uitat într-un singur loc)

