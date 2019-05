Cum s-a îmbrăcat Loredana Chivu ieri, la vot. Toată lumea s-a uitat într-un singur loc

Fiecare apariție a Loredanei Chivu dă naștere unor interpretări diverse, nu întotdeauna laudative. Diva atrage privirile, de fiecare dată, cu atât mai mult cu cât preferă ținutele provocatoare care îi scot în evidență formele.

Zi de vot și pentru Loredana Chivu, iar felul în care s-a îmbrăcat i-a determinat pe bărbații care au văzut-o să dea frâu liber imaginației. Bineînțeles, privirile s-au oprit asupra posteriorului Loredanei, bine reliefat de ținuta aleasă.

„De-a lungul timpului am învăţat ce mă face pe mine fericită şi împlinită. E mai bine să-ţi ţii viaţa personală pentru tine, pentru că sunt oameni care mă plac, sunt oameni care nu mă plac şi oamenii rău au de obicei tendinţa să strice. Am ajuns la vârsta la care nu-mi mai doresc să stârnesc vreo invidie. A fost o greşeală din partea mea, o greşeală din care am învăţat. Învăţ din greşeli şi iau cu mine doar partea bună a lucrurilor. Atâta timp cât eu sunt fericită şi împlinită, restul nu mai contează. Trebuie să ştim să apreciem clipele de fericire pe care le trăim, să le trăim cu intensitate”, a declarat Loredana Chivu.

Ce studii are Loredana Chivu

Atunci când spui Loredana Chivu te gândești imediat la apariții provocatoare și la fotografii care ”incendiază” spațiul online. În rest, se vorbește puțin sau deloc despre pregătirea Loredanei Chivu. Puțină lume știe care este, în realitate, pregătirea profesională a incendiarei blonde. Ea a făcut mărturisiri despre studiile pe care le are în cadrul emisiunii ”Necenzurat”, de la Antena Stars.

„Am făcut un liceu economic. Am început Facultatea de Drept, la Sibiu, dar n-am terminat-o, deci nu pot să mă laud cu ea. Acum regret că nu m-am ţinut mai mult de şcoală, dar asta e. O să-i îndemn pe copiii mei să înveţe”, a declarat Loredana Chivu.