Fostei asistente TV i-au ”dezertat” sânii din sutien + sărutări +18 cu ”Prințesa manelelor”

Loredana Chivu este, fără doar și poate, una dintre cele mai rebele vedete din showbiz-ul autohton. Își trăiește viața din plin și se bucură de fiecare clipă, chiar dacă uneori recurge la gesturi mai puțin ortodoxe. După ce a înnebunit toată suflarea masculină cu formele ei, fosta asistentă TV se pare că a trecut și la femei. Blondina a fost surprinsă în ipostaze fierbinți împreună cu "Prințesa manelelor". CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Atenție, conținut nerecomandat cardiacilor.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor imagini de-a dreptul senzaționale. Protagoniste sunt Loredana Chivu și Larisa Munteanu, dansatoarea cunoscută în lumea bună a Capitalei drept "Prințesa manelelor".

Recent, fosta asistentă TV a decis să se distreze în unul dintre cele mai renumite cluburi din Capitală împreună cu prietena ei Larisa Munteanu. După ce au răvășit mințile bărbaților cu mișcările provocatoare, Loredana și Larisa au ales să treacă la un alt nivel.

Sărutări +18

La un moment dat, când în club atmosfera a devenit electrizantă, cele două starlete au fost protagonistele unor scene care păreau desprinse din filmele pentru adulți. Fără să le pese de privirile din jur, Loredana Chivu și "Prințesa manelelor" s-au sărutat în cel mai senzual mod cu putință. Iar ca totul să capete un și mai mare impact erotic, bustul generos al sexoasei blondine a evadat din sutien.

„Regina” operaţiilor estetice

Loredana Chivu a trecut prin mai multe operaţii estetice! Rând pe rând, ea şi-a făcut un implant mamar, şi-a mărit buzele, şi-a modificat nasul, iar în 2017 şi-a refăcut pentru prima oară posteriorul.

„Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Loredana Chivu.

”Iubitul păpușii Barbie” nu a uitat-o pe Loredana Chivu

Brazilianul care nu se poate opri din a-și face operații estetice i-a transmis un mesaj Loredanei Chivu, pe care a întâlnit-o acum doi ani. După ce a declarat că s-a hotărât să renunțe la obsesia operațiilor estetice, Rodrigo Alves, brazilianul devenit celebru pentru dorința sa de a arăta precum iubitul păpușii Barbie, Ken, a făcut o nouă intervenție, cu numărul 63!

A investit până acum peste 900.000 de dolari în aceste intervenții. Rodrigo a venit și în România, în 2017, unde a fost invitat în cadrul mai multor emisiuni. Tot în acest context a cunoscut-o și pe Loredana Chivu, o altă împătimită a operațiilor estetice. Chiar dacă cei doi nu s-au mai văzut de-atunci, se pare că Loredana i-a intrat la inimă. Drept dovadă, recent i-a transmis că îi este dor de ea.

