A reapărut celebra amantă care l-a ”înfundat” pe fostul primar al Iașului! Avem cele mai noi imagini

A reapărut Adina Samson, celebra tânără care l-a "înfundat" pe Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului. Vă prezintă, în exclusivitate cele mai noi imagini cu superba blondă care, în urmă cu patru ani, era o adevărată vedetă.

Pe 1 mai 2015, Gheorghe Nichita, a fost reținut de DNA cu propunere de arestare preventivă. Motivul descinderii procurorilor la sediul municipalității și la locuința personală a primarului a fost că acesta i-ar fi pus pe mai multi angajați de la Poliția Locală Iași să facă filaje și interceptări ilegale.

Gheorghe Nichita ar fi urmărit o tânără, pe Adina Samson, directoare în primărie pentru o perioadă, despre care, ulterior, s-a aflat că ar fi avut o relație cu el. Motivul filajelor ar fi fost neîncrederea în cuplu, fostul edil având bănuiala că blonda îl înșală.

Mai mult, Gheorghe Nichita ar fi instalat pe telefonul Adinei Samson aplicații ce îi permiteau să vadă în permanență cu cine vorbește și să știe unde este tot timpul. Motivul denunțului a fost că blonda a aflat că ex-primarul a pus oameni să o urmărească. Magistrații nu au ajuns, nici până în prezent, la o sentință definitivă.

Adina Samson, căsătorită și stabilită în Germania!

Cert este că Adina Samson și-a continuat viața. Este foarte activă pe rețelele de socializare și arată la fel de bine. Și-a păstrat silueta cu care i-a furat ochii lui Gheorghe Nichita. Merge, mai mult ca sigur, la sala de fitness, unde face exerciții care să-i mențină trupul perfect.

Călătoriile sunt o altă pare pasiune pe care Adina Samson o are. Vă prezintă cele mai recente imagini cu blonda preferată a fostului primar al Iașului. Așa cum se poate observa, tânăra este, în continuare, la fel de frumoasă.

Mai mult, Adina Samson s-a stabilit, între timp, în Germania. S-a căsătorit cu un om de afaceri și a preluat numele acestuia, Kramer.

“Am fost urmărită și bătută!”

În 2015, imediat după izbucnirea scandalului, Adina Samson a vorbit despre teroarea la care ar fi fost supusă de Gheorghe Nichita. Blonda povestea că fostul edil a bătut-o și a amenințat-o cu moartea, dezvăluind că aceasta a cerut-o de mai multe ori în căsătorie.

“M-a cerut în căsătorie de nenumărate ori. Eu l-am refuzat. Cum să mă căsătoresc cu acest om? M-a și lovit. Din cauza geloziei, mi-a dat două palme, într-un apartament. Mi-a zis că, dacă mă mărit cu el, o să-mi dea un apartament de serviciu și o să-mi facă diferite afaceri. El mergea la psiholog ca să-și rezolve problemele din copilărie. Părea un om normal la început, care știe ce vrea de la viață. De asta mi-a plăcut de el la început. Apoi, când am încercat să mă despart de el și i-am spus că vreau să am o relație normală, cu alt bărbat, mi-a spus că el este singura mea opțiune în viață. Am fost urmărită, bătută. Am făcut plângere la parchet”, spunea, la momentul respectiv, Adina Samson.

Gheorghe Nichita a fost condamnat, în primă instanță, pentru luare de mită

Gheorghe Nichita, care a divorțat în anul 2014, mai are încă un dosar pe rol, iar Adina Samson ar fi fost chiar martor sub acoperire în cazul în care a fost condamnat, în primă instanță, la patru ani de închisoare cu executare, pentru luare de mită.

Procesul în care se judecă libertatea lui Gheorghe Nichita merge pe repede înainte la Curtea de Apel București, mai multe probe fiind admise la precedentele termene de judecată.

Procurorii DNA l-au acuzat pe Nichita că, în calitate de primar al Iaşului, ar fi cerut, „cu intenţie şi în mod direct“, 10% din valoarea con­tractului privind managementul traficului din Iași, ceea ce ar fi însemnat că ar fi trebuit să primească o mită de aproape șapte milioane de lei.

Procurorii DNA spun, în rechizitoriu, că Nichita ar fi primit doar o parte din foloasele necuvenite, în perioada august 2013 – începutul anului 2015. Înainte de a primi efectiv banii, Nichita a fost ridicat de anchetatori.

Procurorii mai notează că Nichita a primit totuși echipamente electronice de 20.000 de lei, dar şi plata, în 2014, a unor cazări în Hong Kong şi Beijing (China), în valoare totală de 28.000 de lei. De asemenea, Nichita ar fi primit şi reducere de 30-40% din preţurile de cazare de la Hotel Marriott din Bucureşti, a căror valoare a fost calculată la 15.100 de lei.