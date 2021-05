„Leul”, fericit că a dus Sepsi OSK în Conference League: „A fost un campionat fantastic!”

Leo Grozavu, technician care și-a prelungit cu un an acordul cu Sepsi OSK, a declarat că accederea în premieră în istoria clubului în cupele europene după victoria din barajul pentru Conference League cu Viitorul, scor 1-0, reprezintă încununarea unui sezon fantastic.

„A fost un campionat fantastic, un play-off fantastic și o victorie mare, care ne-a adus în Europa. O premieră pentru acest club! Este normal să trăiești intens, atunci când pui suflet, dar nu depășim limita care e admisă. Am avut un grup extraordinar, un lot echilibrat, de asta am reușit să avem rezultate. Am avut o primăvară dificilă, cu foarte mulți bolnavi, riscam să pierdem tot, dar băieții au dat totul, s-au mobilizat, au pus suflet, iar la final sigur că ești răsplătit. Le-am spus jucătorilor că îmi plec șapca, au fost fantastici în acest sezon”, a declarat Leo Grozavu.

Tehnicianul a spus că nu s-a pus niciun moment problema să nu-și prelungească acordul cu echipa din Sf. Gheorghe, arătându-se ferieict că a luat această decizie.

„Am avut discuții de principiu cu Sepsi, pentru mine cuvântul e mai important decât orice. Au fost multe lucruri stabilite și nu pot să înșel încrederea unor oameni. Va fi multă presiune pe noi, nimeni nu mai acceptă să coborâm. Suntem sub lupă, avem o mare responsabilitate”, a conchis „Leul”.

Sepsi OSK va evolua în turul al doilea preliminar al nou-înfiinţatei competiţii Europa Conference League, la fel ca şi vicecampioana FCSB şi câştigătoarea Cupei României, Universitatea Craiova. Campioana CFR Cluj va evolua în primul tur preliminar al Champions League.