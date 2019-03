“Liceenii”, după 33 de ani! Cum arată și ce face acum Tudor Petruț, actorul care l-a interpretat pe Șerban, personajul negativ al filmului

În 27 octombrie 1986 avea loc premiera filmului “Liceenii”, una din cele mai vizionate producții românești, în care au jucat Ștefan Bănică Jr., Oana Sârbu, Mihai Constantin, Ion Caramitru și Tamara Buciuceanu.

Au trecut aproape 33 de ani de atunci, iar actorii au suferit transformări, unii dintre ei fiind acum de nerecunoscut.

Șerban era personajul negativ și era interpretat de Tudor Petruț. În prezent, are o altă meserie, chiar dacă nu a renunțat definitiv la actorie. Locuiește în Orange County, Los Angeles, unde este profesor de matematică, conform viva.ro.

“Mare noroc am avut că am reuşit să-mi dau examenele de licenţă! Da, sunt profesor de matematică la liceu. A fost o opţiune care a venit mai mult dintr-un instinct de conservare, trebuia să supravieţuiesc cumva şi, să ne înţelegem, în America dacă nu câştigi nişte bani suficienţi ca să ai o viaţă liniştită, nu e foarte bine şi, la momentul respectiv, când Hollywood-ul părea foarte departe, a trebuit să fac ceva şi mi s-a părut o meserie foarte interesantă să lucrez cu copiii. E o experienţă de viaţă, în primul rând”, a declarat Tudor Petruț pentru Ok!Magazine.

Plecat în căutarea visului american, Tudor Petruț nu a avut succesul sontat în meseria pentru care s-a pregătit, însă a devenit totuși cunoscut după ce a interpretat rolul Peggy în niște reclame foarte cunoscute în State. Asta l-a făcut pe Tudor să se reorienteze spre actorie, în 2018 apărând în filmul Sounds of Silence alături de Daniela Nane, iar ulterior ajungând să prezinte „Minutul de Hollywood’, o emisiune la postul românesc Arca TV.

Când a jucat în Liceenii, avea 23 de ani – fiind unul dintre cei mai „bătrâni actori” -, părul creț și o privire albastră ucigătoare. Acum are 55 de ani, doi băieți mari și nu prea mai seamănă cu Șerban din film. E grizonant și are niște kilograme în plus, dar privirea i-a rămas la fel de caldă și de ghidușă. Ceva însă tot îl mai leagă de filmul în care a jucat – i-a luat locul lui Isoscel, profesoara de matematică interpretată magistral de Tamara Buciuceanu-Botez.