Liderii FCSB promit calificarea în play-off-ul Europa League: „Vom merge în Cehia să înscriem şi să ne calificăm!”

Liderii FCSB susțin că remiza de la Giurgiu cu Mlada Bolseslav din prima manșă a turului III preliminar al Europa League, scor 0-0, este nedreaptă.

Forin Tănase a declarat că rezultatul a venit ca urmare a jocului slab, sub așteptări prestat de echipa sa în prima repriză însă s-a arătat în continuare încrezător în calificare.

„Am avut o primă repriză mai slabă, dar în partea a doua ne-am creat mai multe ocazii şi meritam să câştigăm. Îmi menţin părerea, şansele sunt 50-50, vom merge acolo să înscriem şi să ne calificăm. Trebuia să câştigăm. Momentan avem antrenor, nu ştiu cu cine va discuta domnul Becali. Nu ştiu dacă a fost refuzat sau, eu mă gândesc doar la returul cu Mlada. Mihai Stoica nu ne-a spus că pleacă de la echipă. Eu ştiam pentru că întâmplător vormisem cu dânsul cu o seară înainte. E o pierdere, era omul de legătură între echipă şi patron, era aproape de noi”, a decarat Florin Tănase.

La rândul său, Florinel Coman s-a arătat convins că FCSB va ajunge în play-off-ul Europa League, chiar dacă rezultatul primului meci de la Giurgiu a fost nul. Cel mai bun jucător al vicecampioanei a mai precizat că doar imprecizia de la finalizare a dus la acest scor.

„Am făcut egal, dar puteam să câştigăm pentru că ei nu şi-au creat vreo ocazie. Dar nu am fost lucizi în ultimii 20 de metri. M-am enervat, că am avut situaţii foarte bune. Dar cred că avem şanse foarte mari, suntem peste ei. Aşa am simţit în teren, că suntem peste ei. Dar să nu facem greşeala să ne relaxăm, mai ales că am simţit că suntem mai buni”, a afirmat Florinel Coman.

Returul partidei dintre Mlada Boleslav și FCSB va avea loc joi, 15 august de la ora 20:00.

Învingătoarea dintre Mlada și FCSB va întâlni în play-off-ul Europa League mai mult ca sigur Vitoria Guimaraes portughezii câștigând la scor de neprezentare prima manșă susținută cu Ventspils.