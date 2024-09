Lidia Buble a trecut printr-un moment complet neașteptat în trafic. Artista a povestit pe rețelele de socializare întâmplarea comică pe care a creat-o atunci când se afla la volan, în timp ce asculta muzică la maxim, iar toți participanții la trafic din jur s-au amuzat copios pe seama ei. Iată ce a povestit!

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi. De-a lungul carierei sale, a reușit să își creeze propria comunitate de fani și să se facă iubită de aceștia. Artista ne-a obișnuit cu sinceritatea ei și cu modul în care își împărtășește experiențele prin care trece.

Lidia Buble are o comunitate generoasă de fani pe rețelele de socializare, mai exact 1,4M pe Instagram. Prin urmare, vedeta își ține mereu fanii la curent cu evenimentele din viața ei personală, fie ele plăcute sau mai puțin plăcute.

Recent, Lidia le-a povestit fanilor ei experiența complet neașteptată prin care a trecut în timp ce se afla la volan, în trafic.

Conform spuselor ei, Lidia se bucura de vremea frumoasă de afară, atunci când o reclamă neașteptată i-a schimbat complet starea de bine, iar participanții la trafic au observat tot și s-au amuzat copios. Din cauza sperieturii, Lidia Buble a ales să oprească motorul mașinii, în loc să reducă sonorul.

„Mi-a venit efectiv să fac o gaură în pământ de rușine. Pentru că a fost o zi frumoasă și însorită, am deschis trapa mașinii și ce credeți că am făcut, am dat drumul la muzică la maxim. M-a luat valul, eram toată un dans în mașină, toată un zâmbet, toată o stare, Și dintr-o dată. Ce credeți că mi s-a întâmplat?! Intră o reclamă și nu orice reclamă. În momentul acela nu mai găseam butonul să închid trapa, nu știam unde butonul să dau volumul mai încet, stânga, dreapta, toate mașinile de lângă mine e uitau, i-a bufnit pe toți râsul. Așa că am ales să opresc motorul mașinii.”, a povestit Lidia Buble pe rețelele de socializare.