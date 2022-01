Lidia Buble, hărțuită de polițistul de la Rutieră?! Mita, negociată în fața bancomatului

Polițistul rutier care i-a cerut mită Lidiei Buble i-a făcut cântăreței și avansuri de natură sexuală, potrivit GANDUL.RO.

Lidia Buble a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT Ploiești alături de un om de afaceri și doi polițiști ai Brigăzii Rutiere, pe care anchetatorii au probat că vedeta i-ar fi mituit cu suma de 900 de lei.

Anul trecut, în noaptea de 14 spre 15 ianuarie, Lidia Buble se întorcea acasă, la volanul mașinii sale. Era ora 02.32 când artista l-a sunat pe Dragoș Ștefan Presură, un bărbat al cărui telefon era supravegheat de procurori într-un dosar în care este bănuit de implicare în vânzarea către MApN a unui combustibil care a provocat defecțiuni avioanelor de luptă. După aproximativ 14 minute, dialogul continuă astfel:

Lidia Buble: Vai, vine poliția. Leșin!

Dragoș Ștefan Presură: Nu cred!

Lidia Buble: Da, da, da …

Dragoș Ștefan Presură: La tine?

Lidia Buble: Da,da,da…la semafor

Pe fundal, se aude dintr-o dată și vocea polițistului:

Polițist rutier: Sărut mâinile!

Lidia Buble: Bună!

Polițist rutier: De la Brigada Rutieră vă deranjăm! Permis, buletin, talon, vă rog!

Lidia Buble: Nu am nimic. Am fost doar să iau apă și mă întorc acasă.

Polițist rutier: Sigur?

Lidia Buble:Da! (râde și se adresează lui Dragoș Ștefan Presură) Ăăă…te sun eu imediat?

Dragoș Ștefan Presură: Da, te rog!

Lidia Buble: Hai, te pup!

Câteva minute mai târziu, la ora 02.55, cântăreața l-a sunat din nou pe bărbat. Pornise mașina și se ducea acasă să vadă dacă are bani cash, ca să le dea polițiștilor. Încă nu negociase suma, motiv pentru care l-a consultat în acest sens pe amicul Presură.

Lidia Buble: Băi, nici nu-ți vine să crezi dacă îți zic! Doamne, ce idiot! Deci fii atent! Doamne ferește! Asta pe lângă faptul că…

Dragoș Ștefan Presură: Nu, zic așa: Sta, stai, stai…Zi-mi așa

Lidia Buble: Nu, vine după mine până acasă să iau cardul să-i dau bani, dacă-ți vine să crezi

Dragoș Ștefan Presură: Cum îl cheamă?

Lidia Buble: ”Avea vrăjeală în el”

Lidia Buble: Nu știu cum îl cheamă, dar avea vrăjeală în el, efectiv … deci … ăsta nu știu la ce se aștepta…adică…el…Doamne! Niciodată nu mi s-0 întâmplat așa ceva. Efectiv, deci se dădea la mine la modul ăla nesimțit și-mi zicea „Ce să facem acum domnișoară Lidia?” „Dă-mi amendă, ce să faci?” „Păi știți, e 2.500 și nu știu cât amenda…” Zic: Ok. Dă-mi amendă. Muream de sete. Ce vrei să fac? Dă-mi amendă!” ”Păi nu amendă…nu v-aș da, poate ne calculăm altfel”. Și zic:„Aaaa, păi zi așa! Ce vrei, bani? Vii după mine până acasă, ce să fac? N-am nimic la mine. Am luat bani să-mi iau apă, nu mi-am luat bani să…” Și vine mă, după mine ăsta…Doamne, mă crucesc, nu-mi vine să cred! Da, mă duc să iau cardu’ … nici nu știu câți bani se dă. Eu n-am dat în viața mea șpagă la polițiști. E prima dată, efectiv, ăsta e un puțos d-ăsta de 27 -28 de ani, nu are mai mult de 30 de ani.

Dragoș Ștefan Presură: Da,da,da. Dă-i 500 de lei și spune-i că îi transmite salutări Ionuț Ipate.

Surse din anchetă au declarat, pentru Gândul, că artista ar fi reușit să-i convingă pe polițiști să accepte o sumă de bani și s-o lase să plece. Pentru că nu ar fi avut bani la ea, agenții ar fi acceptat s-o însoțească până acasă. Ajunsă acasă, vedeta ar fi constatat din nou că nu are bani cash, drept pentru care a luat un card și a mers la un bancomat, de unde ar fi scos suma pentru care s-a învoit cu agenții Brigăzii Rutiere.