Lili Sandu, șocată de Cristina Spătar. A rămas fără cuvinte în propria emisiune: „Stai un pic”

Cristina Spătar a împlinit 51 de ani, luna trecută, iar proaspătul ei soț, Vicențiu Mocanu, i-a făcut un cadou inedit: un bloc situat în Buftea. De altfel, nu ar fi singura surpriză frumoasă pe care afaceristul i-a făcut-o celebrei artiste de când sunt împreună. Invitată într-o emisiune la Pro TV, să vorbească despre mariajul ei, cântăreața a lăsat-o mască pe moderatoarea producției!

Cristina Spătar și Vicențiu Moldovan au avut o nuntă de lux, în Vâlcea. Cununia civilă a avut loc anul trecut, la scurt timp după ce afaceristul a cerut-o în căsătorie. La începutul acestei veri, a urmat și petrecerea cu mare fast. Vedeta este foarte răsfățată de soțul milionar, care nu ezită să-i ofere cadouri ori de câte ori are ocazia. Spre exemplu, atunci când a împlinit vârsta de 51 de ani, în luna iunie, Cristina Spătar a primit în dar de la partenerul ei de viață un cadou inedit: un bloc situat în Buftea.

Nu a fost de ajuns darul respectiv, căci afaceristul din Vâlcea i-a mai dăruit șapte vile, care, după închiriere, îi vor asigura artistei o sursă pasivă de venit. Ei bine, cântăreața a mărturisit toate aceste lucruri în emisiunea de la Pro TV, prezentată de Lili Sandu. Bineînțeles că, moderatoarea TV a rămas mască atunci când a auzit de cadourile primite de Cristina Spătar de la soțul milionar.

Lili Sandu: Ce cadou a primit Cristina Spătar la nuntă?

Cristina Spătar: La nuntă nu am primit cine știe ce cadouri. Dar vorbești de soțul meu? Înainte de asta a fost ziua mea și mi-a achiziționat un bloc.

Lili Sandu: Stai un pic, stai un pic. Câte eraje?

Cristina Spătar: E un bloc care momentan are un etaj și urmează să mai facem două.

Lili Sandu: Cam trei etaje.

Cristina Spătar câștigă bani din imobiliare

Cântăreața are de gând să închirieze apartamentele din blocul făcut cadou de soțul ei, pentru a avea un venit pasiv. La fel va proceda și în cazul vilelor luate de partenerul ei de viață.

„Și apartamentele urmează să le dau la închiriat și acolo va fi sursa mea de venit pasivă dacă vrei. Este în Buftea, lângă noi. O să fie ceva frumos acolo, o să fie și niște penthouse-uri, am mai achiziționat între timp alte șapte vile, tot așa, el mi le-a făcut cadou, deci este un băiat generos, cum vă spuneam. Are grijă de mine. Are simțul umorului, este foarte generos, pe mine mă iubește și mă răsfață. Ce să fac? Sunt norocoasă! El și-a dorit să am sursa mea de venit pasivă, să mă pot ocupa de muzică, de copii și de el”, a mai spus vedeta.