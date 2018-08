Exatlon, emisiunea care a adunat milioane de telespectatori, se pregătește de sezonul 2, iar lista concurenților din echipa Faimoșilor este completă!

„Exatlon”, reality-ul revolutionar, care a impus un nou trend in piata TV din Romania si a redeschis apetitul romanilor pentru competitie sportiva, revine in aceasta toamna la Kanal D si arunca in lupta nume grele ale sportului romanesc.

Iată care este lista completă a concurenților din echipa Faimoșilor:

1. Silvia Stroescu – campioana olimpica la gimnastica

2. Mirel Dragan – multiplu campion mondial la Kempo

3. Lili Sandu – cantareata, actrita, om de televiziune

4. What’s UP – producator de muzica, compozitor, cantaret

5. Cristina Nedelcu – multipla campioana mondiala, europeana si nationala la gimnastica aerobica

6. Yamato Zaharia – multiplu campion national, european si mondial la Kempo

7. Ana Georgescu – campioana internationala si nationala la gimnastica ritmica

8. Adrian Blidaru – jucator profesionist de baschet

9. Monica Rosu – dublu medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena), individual si cu echipa

10. Cristi Pulhac – fotbalist profesionist

