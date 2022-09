În cursul zilei de 19 septembrie 2022, Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată la Londra, la Westminster Abbey. Funeraliile pentru Suverana Marii Britanii au început cu ora 11:00, iar la ceremonie au fost așteptați sute de mii de oameni.

Au trecut 11 zile de când Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viață. În data de 8 septembrie 2022, Suverana Marii Britanii a murit la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scoția. După anunțul decesului celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, Familia Regală trebuie să respecte regulile și să proclame noul Rege. În acest sens, în cursul zilei de 10 septembrie, Charles al III-lea a devenit Rege.

Vezi și PRINȚUL HARRY NU A PURTAT UNIFORMA MILITARĂ LA CEREMONIA DE ÎNMORMÂNTARE A REGINEI. CARE ESTE MOTIVUL

Încă de la primele ore ale dimineții, sute de mii de persoane s-au adunat pe străzile din Londra, pentru a lua parte la ultimul drum al Reginei Elisabeta a II-a. Mai mult decât atât, acest eveniment este transmis și live, pentru ca oamenii să asiste și live la funeraliile Suveranei. Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată alături de soțul ei, Prințul Philip, la Capela Sf. George din Windsor.

Citește și REGINA ELISABETA A II-A A LĂSAT O SCRISOARE, ÎNAINTE DE MOARTE. POATE FI DESCHISĂ ABIA ÎN ANUL 2085! CUI I SE ADRESEAZĂ

Președintele României, Klaus Iohannis, este prezent și el la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

„Cu ocazia participării la funeraliile de stat ale Majestății Sale defuncte Regina Elisabeta a II-a, am exprimat, încă o dată, în numele poporului român, sincere condoleanțe pentru marea pierdere”, a transmis președintele Klaus Iohannis, pe contul de Twitter.

Having attended the state funeral for Her Late Majesty Queen Elizabeth II, once again I express, on behalf of the people of Romania, our heartfelt sympathy for this great loss. pic.twitter.com/sJMjIHTtZy

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 19, 2022