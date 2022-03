Liverpool pierde pe „Anfield” cu Inter, dar merge în sferturile Champions League!

Liverpool a cedat la limită, scor 1-0 (0-0), manșa retur a optimilor de finală din Champions League cu Inter, însă s-a calificat în sferturile competiției având în vedere că în tur s-a impus la Milano cu 2-0.

Diferenţa pe „Anfield” a fost făcută de golul argentinianului Lautaro Martinez (min.62). Nerazzurrii au terminat meciul în 10 după ce Alexis Sanchez a văzut în minutul 63 al doilea galben și implicit roșu.

„Cormoranii” au avut ghinion pe „Anfield” având în vedere că au trimis de trei ori mingea în bară, prin Joel Matip (min. 31) şi Mohamed Salah (min. 52, 76).

„Dificultățile pe care le-am avut au fost destul de aproape de ceea ce mă așteptam. Inter este o echipă foarte, foarte bună, pregătită pentru astfel de jocuri. Fără să jucăm genial, am avut ocazii clare. Ne-am fi putut descurca însă mai bine împotriva unui adversar care ne-a făcut viața inconfortabilă. A fost un joc cu adevărat interesant. Până la urmă am pierdut jocul și asta nu este bine, pentru că nu am venit să pierdem un joc acasă. Adversarul ne-a pus probleme, dar dacă ne-am fi folosit șansele câștigam acest joc. Am pierdut foarte multe mingi simple”, a declarat Jurgen Klopp, la finalul partidei.

Alături de Liverpool, în sferturi s-a calificat și Bayern care a trecut la „general” cu scorul de 8-2 de Salzburg. După 1-1 în tur, bavarezii s-au impus la Munchen cu 7-1!

Astăzi în manșa retur a optimilor Champions League vor avea loc partidele Manchester City – Sporting (5-0) și Real Madrid – PSG (0-1). Variantele de profit de la duelurile programate pe „Etihad” și „Santiago Bernabeu” sunt AICI.