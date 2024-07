Livia-ex Bordea spulberă misterul cu o singură poză. Adevărul despre „despărțirea” de Spike e doar unul

Nu mai este un secret că Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut de public drept Spike, au fost protagoniștii unei mari controverse. Cei doi au primit o mulțime de critici după ce au început o relație, în ciuda faptului că artistul era cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea. Deși nu s-au ferit să își declare dragostea public, la un moment dat, au dat semne că există probleme în paradis. Iar acum fosta soție a comediantului a publicat o imagine prin care a spulberat acest mister.

La începutului acestui an, Spike dezvăluia că el și Livia Eftimie sunt fericiți împreună. Totuși, în luna aprilie fosta soție a lui Cătălin Bordea a publicat un mesaj prin care dădea de înțeles că au apărut probleme în relație. Mai mult decât atât, internauții au observat că Paul Mărăcine și-ar fi petrecut singur ziua de naștere care a avut loc în aceeași perioadă.

Luni, 8 iulie, Livia Eftimie a pus capăt speculațiilor despre o posibilă despărțire între ea și Spike. Deși internauții au crezut că există probleme în paradis, se pare că relație celor doi este din ce în ce mai frumoasă.

Bruneta a publicat o imagine emoționantă, în care Paul Mărăcine o îmbrățișează. Mai mult decât atât, fotografia a fost însoțită de un mesaj de dragoste. „Iert lumea pentru că te are pe tine”, a scris Livia-ex Bordea.

Așadar, iată că Livia și Spike sunt extrem de fericiți împreună și nu se feresc să își expună iubirea în mediul online. Bănuielile despre o posibilă despărțire au apărut atunci când, pe data de 22 aprilie, artistul și-a sărbătorit ziua de naștere.

La acea vreme, Paul Mărăcine a postat o fotografie pe Instagram, în care apărea singur, cu un tort primit de la mama lui. De asemenea, la o zi distanță, fosta soție a lui Cătălin Bordea a publicat un mesaj surpinzător.

„Plătim pentru orice. Că ne-am născut și am trăit. Că am ratat sau reușit. Că am câștigat sau am pierdut. Că am fost loiali sau am trădat. Că am fost buni, ori răi. Că am visat sau nu. Că am fost inteligenți sau nu.

Că am glumit, că am fost serioși, că am rămas, că am plecat. Că am amăgit sau dezamăgit. Că am acționat sau nu. Că am fost reali, sinceri sau că nu am fost nimic… Tot ce contează e dacă merită sau nu”, a fost mesajul postat de Livia.