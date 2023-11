Livia s-a despărțit de iubit, iar Cătălin Bordea a scos-o în oraș rapid: „Am văzut că a apărut în poze fără el”. Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Cătălin Bordea și Livia au legat o frumoasă poveste de dragoste în anul 2012. După doi ani de relație, cei doi au făcut pasul cel mare și s-au cununat civil. Livia Eftimie avea să devină Bordea, iar la cinci ani de la cununia civilă, în 2019, comediantul și aleasa inimii lui s-au căsătorit într-un cadru de basm. Câștigătorul de la America Express și fosta stewardesă s-au bucurat de un eveniment restrâns, în mijlocul naturii. Nu mai este niciun secret că trecerea anilor a schimbat lucrurile, iar ei au ajuns să divorțeze, însă puțini știu că bruneta avea un iubit atunci când l-a cunoscut pe Bordea. L-a părăsit pe el și apoi s-a cuplat cu vedeta de la Antena 1.

Cătălin Bordea și Livia s-au iubit cu mult foc și patimă, însă povestea lor de iubire a luat sfârșit după ce bruneta a călcat strâmb cu cel mai bun prieten al comediantului. CANCAN.RO i-a surprins în fapt, în timp ce-l înșelau pe câștigătorul de la America Express.

Așa că, vedeta de la Antena 1 n-a mai stat pe gânduri și a divorțat după o lungă căsnicie. Lucrurile au mers ca pe roate între ei, până acum un an, când și-au făcut loc niște schimbări în mariajul lor. Nu mai este niciun secret că și-au spus adio, însă puțini își aduc aminte ce povestea Bordea despre începuturile lui cu Livia.

CITEȘTE ȘI: LUI CĂTĂLIN BORDEA I S-A FĂCUT RĂU CÂND A VĂZUT IMAGINILE CU LIVIA ŞI SPIKE DIN CANCAN! DE NECREZUT CE I-A ZIS FOSTA SOŢIE: „ÎNTR-UN AN…”

El a cunoscut-o pe brunetă pe vremea când aceasta era într-o relație. S-a îndrăgostit de zâmbetul ei, când și el era într-o relație cu altcineva.

CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BORDEA, ANUNŢ SURPRINZĂTOR DESPRE ÎMPĂCAREA CU LIVIA. I-A UIMIT PE TOŢI

Fosta stewardesă era într-o relație pe vremea când Cătălin Bordea pusese ochii pe ea. Într-un final, aceasta a rămas singură și s-a cuplat cu vedeta de la Antena 1. Cel care s-a îndrăgostit iremediabil a fost chiar comediantul. El a așteptat momentul oportun pentru a o invita la un suc. De atunci, s-au legat lucruri frumoase între ei, care au avut și un sfârșit, în cele din urmă.

„Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?” și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, spunea Cătălin Bordea.