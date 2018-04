Liviu Arteni a ajuns în țară zilele trecute. Printre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să viziteze casa fostei sale soții. Bărbatul a fost vizibil afectat de experiență și încă nu vrea sî accepte să Israela Vodovoz a murit.

Liviu Arteni s-a speriat când a văzut ușa, fiind alta decât știa el. Fostul soț al Israelei Vodovoz a declarat că i-ar fi plăcut să se întoarcă acasă și să îi deschidă chiar ea.

„Imagine tristă. Nu doresc nimănui! Încă mai am adresa în buletin. Să văd dacă pot să reuşesc să refac buletinul. Spert să găsesc pe cineva care să mă ia în spaţiu. Nu trebuie să se mai mire nimeni de ce am băut şi de ce beau în continuare. Eu am avut un vecin, era chiar lângă noi. S-a mutat, am înţeles. Nu mai ştiu cine mai există. (…) E altă uşă. E trist că nu mai găsesc pe nimeni aici. Ar fi o surpriză să deschiză Israela. Vine SMURD-ul şi mă ia”, a spus Liviu Arteni, la Antena Stars.

„Acea uşă a fost spartă atunci când Israela a fost găsită moartă”, i-a explicat Cristi Brancu.

Ce avere i-a lăsat Israela lui Liviu Arteni

Liviu Arteni a vorbit despre averea pe care i-a lăsat-o Israela Vodovoz. Bărbatul susține că femeia de afaceri i-a lăsat mai multe terenuri pe care vrea să își construiască o fermă.

„Am patru terenuri la Călărași. E teren agricol, e ieftin. (…) Eu n-am vrut, am zis că sunt tânăr, nu țineam morțiș să mi le dea. În momentul de față, am spus că îmi plac animalele, aș vrea să am o fermă. Țin mult la asta” , a declarat bărbatul.