Liviu Teodorescu a dat din casă! Viitorul tătic a dezvăluit sexul bebelușului și numele pe care îl va purta

Liviu Teodorescu și soția sa Iulia sunt în al nouălea cer. Cei doi urmează să devină părinți și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își vor strânge pentru prima oară bebelușul în brațe. Recent, cei doi au dat tuturor marea veste, iar acum au dezvăluit și sexul bebelușului, dar și numele pe care l-au ales.

În anul 2021, după 10 ani de relație, Liviu Teodorescu și Iulia și-au unit destinele în mod oficial. Cei doi au făcut nunta, iar acum trec la pasul următor, iar familia lor se va mări cu încă un membru. Recent, Liviu Teodorescu a anunțat că urmează să devină tătic. Soția lui este însărcinată în luna a cincea și are parte de o sarcină destul de ușoară.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Liviu Teodorescu a dat mai multe detalii despre tot ce se întâmplă acum în viața sa. Se pare că Iulia va naște în luna iulie și va aduce pe lume o fetiță. Cei doi au fost foarte bucuroși când au aflat sexul bebelușului și deja au început să facă pregătirile pentru momentul cel mare.

„Avem fată. În iulie (n.r.- urmează să se nască), o să fie Rac, ca mine. Eu sunt născut pe 12, sper să nu îmi fure și ziua de naștere, să mai am și eu ceva în viața asta! Iulia este însărcinată în 5 luni. Sunt convins că și atunci când o să iasă, când o să fie pe bune, o să fie copleșitor”, a declarat Liviu Teodorescu.

Ce nume va purta fetița lui Liviu Teodorescu

Se pare că soția lui Liviu Teodorescu are parte de o sarcină destul de ușoară. Aceasta s-a confruntat cu câteva stări de greață la începutul sarcinii, însă acum totul este în regulă. Cei doi viitori părinți au ales deja și numele pe care fetița lor îl va purta. Aceștia s-au gândit să își numească fiica Ecaterina, așa cum o chema și pe bunica Iuliei.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta d-hoc. Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii!

Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, a mai spus Liviu Teodorescu.

