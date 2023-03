Liviu Teodorescu, primele imagini cu iubita lui însărcinată! Cât de mare a crescut burtica Iuliei

Nu mai este mult până când familia lui Liviu Teodorescu o să fie completă. Iulia, soția artistului, este însărcinată și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge pentru prima oară bebelușul în brațe. Cei doi sunt în culme fericirii, iar cântărețul a postat primele imagini cu burtica de gravidă a soție sale.

Liviu Teodorescu și Iulia se pregătesc intens să devină părinți. Cei doi formează un cuplu de 10 ani, iar în urmă cu doi ani și-au unit destinele și în mod oficial. Acum, sunt gata pentru pasul următor și așteaptă nerăbdători noul membru al familiei. Aceștia vor deveni părinți de fetiță și abia așteaptă să o cunoască pe cea mică.

Liviu Teodorescu este foarte atent cu soția sa și în această perioadă are grijă să îi facă toate poftele. Recent, acesta a posta în mediul online primele imagini cu burtica de gravidă a Iuliei. Aceasta a crescut destul de mult, semn că momentul cel mare se apropie. Iulia va naște în vară și deja a dat startul pregătirilor.

Liviu Teodorescu, tată de fată

Liviu Teodorescu va deveni tată de fată și este cât se poate de încântat. Acesta este alături de soția sa la orice pas și conectat la tot ce se întâmplă. Până acum, Iulia a avut parte de o sarcină ușoară, stările de rău specifice gravituțelor supărându-o doar la început.

Cei doi au ales deja și numele pe care fetița lor îl va purta. Se pare că aceasta se va numi Ecaterina, la fel ca bunica Iuliei.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta d-hoc. Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii!

Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, declara Liviu Teodorescu, în urmă cu ceva timp.

