Liviu Teodorescu se pregătește intens pentru rolul de tătic! Soția artistului o să nască în curând: „Avem emoții amândoi”

Nu mai este mult până când Liviu Teodorescu și soția sa Iulia o să devină prinți pentru prima dată. Doar o lună îi mai despart de momentul cel mare, iar cei doi așteaptă nerăbdători clipa în care își vor strânge în brațe bebelușul. Până atunci însă pregătirile sunt în toi, iar viitorii părinți aleargă în toate părțile pentru a avea totul gata pentru ziua în care noul membru al familiei o să ajungă acasă.

Liviu Teodorescu și Iulia formează un cuplu de 10 ani, iar în urmă cu doi ani și-au unit destinele și în mod oficial. Acum, cei doi se pregătesc să facă următorul pas în viața lor și așteaptă venirea pe lume a primului lor copil. Cântărețul a dezvăluit că o să devină tată de fată și se pregătește serios pentru acest rol. De când a aflat vestea a început să meargă la sală și până când fetița lui va crește se va transforma într-un bodyguard în toată regula.

Pe lângă pregătirile din sala de antrenamente, Liviu Teodorescu a stat lângă soția lui și atunci când a fost vorba de alegerea lucrurilor pentru cea mică. Aceștia deja au cumpărat căruciorul pentru fiica lor, pătuțul și mai au de bifat doar măsuța de schimbat, în rest totul este gata și o așteaptă.

„Merg la sală. Dacă o să am o fată m-am gândit și eu că cineva trebuie să fie bodyguard. Avem emoții amândoi, dar nu ne lăsăm copleșiți. Sunt toate gata, avem căruciorul, pătuțul și măsuța de schimbat urmează să vină. Cred că mă văd relaxat și mă văd un prieten al ei”, a declarat Liviu Teodorescu, la Antena Stars.

Ce nume va purta fiica lui Liviu Teodorescu

Liviu Teodorescu și Iulia au fost foarte fericiți atunci când au aflat că vor avea o fetiță. Încă din primele luni de sarcină cei doi au ales numele micuței. Se pare că fiica acestora o să poarte un nume cu o încărcătură aparte. Se va numai Ecaterina, așa cum o chema și pe bunica Iuliei.

Soția lui Liviu Teodorescu s-a numărat printre graviduțele norocoase, iar stările de rău specifice au chinuit-o doar în prima parte a sarcinii. Fiica acesteia cu siguranță o să fie pasionată de muzică, având în vedere că până acum tatăl i-a cântat încontinuu.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta d-hoc. Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii!

Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, declara Liviu Teodorescu, în urmă cu ceva timp.

