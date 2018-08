Liviu Teodorescu și-a dus iubita în Grecia: ”Mă bucur din plin de timpul petrecut alături de ea”

Liviu Teodorescu și-a dus iubita în Grecia, într-o vacanță binemeritată. Artistul se relaxează la maximum și se bucură de fiecare clipă petrecută alături de Iulia. (Reduceri mari la jocuri PC )

După muncă… și răsplata! Liviu Teodorescu și-a făcut bagajele, și-a luat iubita de mână și a plecat într-o vacanță binemeritată, în Grecia. Îndrăgitul cântăreț se relaxează și se bucură de fiecare clipă petrecută în compania Laurei. Mai ales că în ultima perioadă a fost extrem de ocupat și toaman vine cu pași repezi și cu o agendă și mai încărcată. (CITEȘTE ȘI: LIVIU TEODORESCU, PRIMA APARIȚIE ALĂTURI DE IUBITA LUI: “A ÎNCEPUT ÎN LICEU, S-A LĂSAT SUPER GREU…“)

”Înainte de a lansa primul meu material discografic, L.P.-ul „Lista de păcate’, am decis să plec în vacanță. Mă relaxez alături de iubita mea în Grecia și mă bucur din plin de timpul petrecut alături de ea. În general, profit cât pot de mult de momentele petrecute alături de cei iubiți, contează foarte mult pentru mine, este una din sursele mele de energie și de inspirație. Din toamnă voi avea o agenda încărcată așa că, e bine venită această escapadă.”, a declarat Liviu Teodorescu pentru libertatea.

Liviu Teodorescu și Iulia, împreună din liceu

Povestea de iubire dintre Liviu Teodorescu și Iulia a început din liceu, atunci când artistul s-a decis să îi împărtășească sentimentele. Tânăra a fost cea care l-a susținut necondiționat pe artist în cariera sa muzicală chiar de la începutul ei. (VEZI ȘI: E IDOLUL ADOLESCENTELOR SI NU-I PARE DELOC RAU! LIVIU TEODORESCU ARE UN VIS ASCUNS: „SA MA DUC SA SALVEZ O FATA FRUMOASA..”)

“A început în liceu, când am decis să îi spun că simt ceva pentru ea. S-a lăsat super greu, mi-a dat bătăi de cap și m-a făcut să sufăr, dar după am devenit superstar și a fost simplu”, a declarat Liviu pentru viva.ro.

"Ne-am certat la început de an, pe 1 ianuarie, am fost la un pas să ne dăm papucii, că noi când ne enervăm, gata, se termină lumea!Dar apoi eu încerc să găsesc soluții, ea le pune în aplicare și iese bine. Ideea e să facem ca ea și nu are ce să fie rău. (râde)", a mai spus cântărețul.