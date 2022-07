Liviu Vârciu este gata să se lanseze în cinematografie. Ce dorință neîmplinită are fostul membru L.A.

Liviu Vârciu este pregătit să își îndeplinească cea mai arzătoare dorință în următoarea perioadă. Fostul membru al trupei L.A. își dorește să se lanseze în cinematografie cu un proiect special, care nu a mai apărut în România.

Unul dintre cei mai iubiți artiști din România face eforturi considerabile pentru a se lansa în cinematografie. Liviu Vârciu a vorbit pe larg despre cel mai mare vis al său, dar și despre toate lucrurile pe care trebuie să le rezolve pentru a putea să și-l îndeplinească în cele mai bune condiții.

Liviu Vârciu își îndeplinește cel mai mare vis și se lansează în industria cinematografiei românești

În prezent, Liviu Vârciu face tot posibilul pentru a strânge sume mari de bani, deoarece are un vis pe care nu a putut să și-l îndeplinească până acum. Potrivit declarațiilor făcute de către artist, acesta își dorește să lanseze un film special, cu un scenariu nemaivăzut, oferindu-le tuturor o experiență minunată, unică în România. Fostul membru al trupei L.A. a anunțat că ar fi demarat întreg proiectul în urmă cu multă vreme, însă situația financiară nu i-a permis.

„Cu filmul, momentan, lucrez la buget, pentru că trebuie să strâng bani, vreau să fac o nebunie de film, să fac ce nu a fost făcut până acum. Toate merg bine!”, a spus Liviu Vârciu, pentru Antena Stars.

Ce are de spus Liviu Vârciu despre trupa L.A.

Vă reamintim faptul că Liviu Vârciu a devenit celebru în perioada în care apărea pe scenă alături de Aurelian Ciocan, formând împreună trupa L.A. În prezent, cei doi au vieți separate și nu au mai apărut de foarte multă vreme împreună pe scenă, însă prezentatorul TV susține că asta nu a reprezentat niciodată o problemă pentru el. Ba mai mult decât atât, Vârciu susține că acceptă întotdeauna invitația celor care își doresc să se bucure de adolescență și le cântă acestora la diferite evenimente.

„Noi tot am mai cântat o dată, de două ori pe an… Le-am mai cântat fanilor noștri care acum au familii și vor să își reamintească cum erau adolescenți. Noi am tot cântat, dar nu am cântat ca o trupă normală, cum sunt astea în vogă acum. Noi am cântat la cine vrea. Cine vrea să asculte L.A-ul, trebuie să mă sune și vin cu drag”, a mai spus artistul.