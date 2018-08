Liviu Vârciu, mărturisiri scandaloase: “Fii-mea a văzut un muc”. Gestul făcut de Carmina

În acest weekend, Liviu Vârciu și-a șocat fanii care îl urmăresc pe o rețea de socializare. El a făcut publică o înregistrare în care a mărturisit amănunte din viața privată, pe care puține vedete ar fi în stare să le spună. De față la momentul rușinos a fost și fiica lui, Carmina.

Liviu Vârciu, mărturisiri scandaloase: “Fii-mea a văzut un muc”

Totul s-a petrecut în timp ce Liviu Vârciu era la volan, iar Carmina, în dreapta lui. În clipul făcut public, actorul a povestit că i-a curs nasul, iar scenele au dezgustat-o pe adolescentă.

Citește și: Liviu Vârciu, transportat de urgență la spital! Medicii l-au băgat în sala de operație

“Dragii mei, eu sunt racit cobza, cobza. Si, oamenii raciti mai au si ei un muc. Si l-a vazut fii-mea si ea nu a mai putut de scarba, uite-o, uite-o. Uite-o aici! Dar Eu care te-am sters la… cand erai mica.”, a spus artistul într-o filmare postată pe Instagram Stories

“I-a mai spune o data ce ai spus”, a rugat-o Liviu Vârciu pe Carmina.

“Misiunea ta de parinte a fost sa ma speli cand trebuia sa ma speli”, a mărturisit adolescenta.

Liviu Vârciu și fata lui cea mare, legați pentru totdeauna printr-un tatuaj

Tot ieri, Liviu Vârciu a făcut un gest pe care doar un părinte modern îl poate realiza. El a mers cu fiica lui la salonul de tatuaje al DJ-iței Wanda, unde amândoi și-au făcut inscripționat câte un mesaj pe piele.

Pe brațul stâng al Carminei scrie: “As long as I’m living… (n.r.: Cât timp eu voi trăi…)”, iar pe al tatălui ei: “… you will always be my baby girl (n.r.: tu vei fi mereu fetița mea)”.

Liviu Vârciu s-a despărțit de Anda Călin când toți credeau că urmează nunta

Liviu Vârciu a devenit tătic pentru a doua oară anul trecut. Artistul și Anda Călin i-au pus numele fiicei lor Anastasia, iar în martie, micuța a fost creștinată. Artistul mai are o fiică, pe Carmina, care s-a născut în urma relației pe care a avut-o cu Ami Teiceanu. Actorul din serialul “Fructul oprit” a anunțat luni, 2 iulie, că nu mai formează un cuplu cu fostul “iepuraș” Playboy.