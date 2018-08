Liviu Vârciu, transportat de urgență la spital! Medicii l-au băgat în sala de operație

Liviu Vârciu a ajuns astăzi, la spital, pe mâinile medicilor. Anesteziat, cu branulă în mână, Liviu Vârciu a fost filmat la scurt timp după intervenţia suferită.

Din fericire, Liviu Vârciu a anunțat că este bine! Acesta este și motivul pentru care s-a filmat. El a vrut să afle toată lumea că se simte mai bine, deși a suferit o anestezie care i-a dat de furcă.

Prezentatorul nu a vrut să ofere prea multe detalii cu privire la ce i s-a întâmplat şi nici nu a dezvăluit diagnosticul, dar a ţinut să-şi liniştească prietenii şi familia.

„Uite, aşa, mi-a făcut domnul doctor buba. Cel mai bun anestezist din spitalul de urgenţe. Mă simt extraordinar, anesteziat un pic. O să vin mai des să îmi facă anestezii d-astea”, a spus Liviu Vârciu pe internet, după ce a ajuns de urgenţă pe mâna medicilor.

CE ARE DE GÂND SĂ FACĂ LIVIU VÂRCIU ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ!

Liviu Vârciu a avut parte de o perioadă extrem de încărcată, în care s-a concentrat asupra proiectelor profesionale. Vedeta se pregătește să–și ia revanșa și să plece într-un sejur mult visat. El plănuiește o vacanță binemeritată, în afara țării, alături prietenii săi.

„Prima vacanță după opt ani. Am muncit foarte mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut cu munca! Mi-am propus ca de acum încolo să merg în două vacanțe pe an. Eu, oricum, plec în diverse locuri, când am evenimente și prezint, când merg la prietenii mei, nu stau în casă, dar nu am ieșit din țară”, a mărturisit Liviu Vârciu.