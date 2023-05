Localitatea din țara noastră care seamănă izbitor cu Olanda. Foarte puțini români au auzit de ea

Frumusețile naturale ale țării noastre sunt tot mai apreciate de turiștii din întreaga lume. Fie că este vorba despre regiuni muntoase, sau de litoral, România se poate lăuda cu locuri de basm. Unul dintre acestea este comuna clujeană Sâncraiu. Oamenii gospodari ai localității au transformat-o într-o adevărată bijuterie naturală, flori de toate culorile fiind prezente oriunde întorci privirea. Din acest motiv, mulți turiști compară micuța comună ardelenească cu Olanda, țara lalelelor.

În ultimii ani, tot mai multe regiuni din România au devenit un adevărat magnet pentru turiștii străini. Frumusețile naturale, tradițiile strămoșești și arta culinară din țara noastră atrag tot mai mulți vizitatori. Printre locurile care au cunoscut o înflorire remarcabilă se numără și comuna clujeană Sâncraiu.

Sâncraiu, colțul de rai de lângă Cluj-Napoca. Turiștii care ajung în comună se simt ca în Olanda

Comuna Sâncraiu se află la doar 56 de kilometri distanță de orașul Cluj-Napoca. Micuța localitate este vizitată anual de aproximativ 20.000 de turiști, care pleacă uimiți de frumusețea locurilor. Sâncraiu se remarcă prin curățenie, liniște și casele extrem de bine îngrijite. În plus, comuna este plină de flori, ceea ce-i oferă un ambient aparte. Nu mai puțin de 60.000 de lalele roșii și galbene au fost plantate de autoritățile locale. Turiștii apreciază pitorescul micuței comune ardelenești, pe care o compară deseori cu Olanda, cunoscută și ca țara lalelelor.

„Tot satul este frumos acum cu florile, foarte mulți au fost sâmbătă, duminică, au făcut multe poze. Este frumos”.

„Ce văd aici seamănă oarecum cu Olanda, deoarece Olanda fiind și țara lalelelor cam acolo ar fi aranjamentul după cum se vede, e ceva destul de unic”, spun vizitatorii.

Turismul înfloritor din comuna Sâncraiu se datorează în mare parte și investițiilor făcute în ultimii ani de autoritățile locale. Primăria a cheltuit aproape 100.000 de lei pentru că această localitate să aibă aspectul din prezent.

„Avem un program de înflorire a comunei, am început acum opt ani. Acum patru ani am dezvoltat puțin programul. Am plantat peste 15 mii de tulpini de trandafir în toate cele cinci sate ale comunei”, spune Primarul comunei, Poka Andrei Gheorghe.

Comuna Sâncraiu are puțin peste 1.000 de locuitori, dar beneficiază de aproape 50 de pensiuni. O noapte de cazare costă între 60 și 200 de lei, dar în medie prețul este 120 – 140 de lei. În plus, turiștii care aleg să petreacă câteva zile în comuna clujeană au la dispoziție un bazin de înot. Totodată, ei pot face drumeții în zonă, dar și vizite la localnici unde se pot bucura de preparate culinare tradiționale. Există chiar și o pistă de biciclete ce leagă comuna Sâncraiu de orașul Huedin.

