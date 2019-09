Locul miraculos din Iași, unde se tratează oameni din toată țara. După tratament, pacienții abia așteaptă să se întoarcă

Locul unde se întâmplă miracole în Iași este la Stațiunea Balneară Nicolina. Aici vin atât tineri, cât persoane în vârstă, datorită tratamentelor miraculoase cu apă sulfuroasă. Cel mai bătrân pacient a fost un bărbat în vârstă de 100 de ani.

Medicii spun că se bucură de un real succes, în fiecare an trec pragul mii de pacienți cu diferite afecțiuni, în special ale aparatului locomotor, reumatisme și tot ceea ce ține de afecțiunile osoase, dermatologice, dar și ginecologice.

“Majoritatea pacientilor care vin din mediul rural, vin cu decontare prin Casa Nationala de Pensii. Aici li se ofera cazare, masa si tratament. Intalnesc un mediu prielnic de relaxare si tratament, leaga prietenii si isi reamintesc de tinerete prin participarea la evenimentele de petrecere pe care le organizam frecvent. Batranii care au muncit cu greu in viata se prezinta cu afectiuni la genunchi, la solduri si mani.

Tratamentele oferite de noi le imbunatatesc starea prin ameliorarea durerilor, dar si prin dezvoltarea mobilitatii datorita exercitiilor fizice, a amasajelor, a electroterapiei, dar si a bailor sulfuroase. Se usureaza astfel, miscarea articulatiilor, se dezruginesc daca se poate spune si asa. Majoritatea persoanelor in varsta sufera de afectiuni ca reumatism generativ, noduli artrozici, gonactroza, dar si coxartroza.

Odata cu varsta se distruge cartilajul, se fragilizeaza, se desprinde in bucatele, iar mai apoi se freaca de suprafata osoasa si atunci apare durerea si ceea ce numesc ei anchilozarea. Multi ajung la noi in baston, se deplaseaza greu, iar la finalul sejurului de 16 zile, pleaca singuri pe picioare“, specifică dr. Anca Macovei, medic primar balneologie și recuperare medicală, pentru bzi.ro.

Mariana Pavel are 51 de ani și este de meserie comerciant. De șapte ani vine din șase în șase luni la Iași pentru a-și ameliora durerile provocate de o boală care o chinuie de ani de zile. Femeia împreună cu soțul ei aleg să-și petreacă vacanțele la Iași, la Stațiunea Balneară, asta după ce soțul ei a fost diagnosticat cu o tumoră la coloană, motivația lor de a se trata la Iași s-a dublat.

“Am fost diagnosticata in anul 2003 cu poliartrita reomatoida. Nu a fost un diagnostic corect, diagnosticul fiind pus pe baza istoricului medical al familiei mele, mama mea avand aceasta afectiune. Medicii au corelat durerile mele articulare si de oase cu aceasta boala, dar cateva luni mai tarziu am aflat ca nu era asta si ca era de fapt spondilita anchilozanta.

Vin la Iasi de doua ori pe an, o data la Spitalul de Recuperare si o data la Statiunea Balneara. Daca nu vin sa ma tratez aici, nu ma pot misca din pat, durerile de oase si de articulatii fiind insuportabile. Cand se apropie ce-a de-a cincea luna din momentul in care am fost pentru ultima data la tratament, incep sa resimt durerile, ma simt ca un robot, mi se intepenesc degetele.

Venind aici si facand tratamentele cu sulf , bai galvanice, cu laser si toate celelalte procedee, simt ca ma recuperez pentru alte inca sase luni de asteptare. Sotul meu a venit cu mine in fiecare an, dar cea mai mare motivatie a avut-o dupa ce a fost decoperit cu o tumora la coloana. Dupa operatie, a fost mai interesat sa se gandeasca la sanatate“, spune Mariana Pavel.