Lora nu a uitat momentele când prietenii au părăsit-o atunci când a trecut prin suferință: ”Mă așteptam să fie lângă mine!”

Lora a fost prezentă la cea de-a 44-a aniversare a lui Ensar Duman, în incinta restaurantului pe care afaceristul turc îl deține în zona Floreasca. Cel mai cunoscut consilier medical din România s-a distrat în compania invitaților de marcă, iar Lora nu avea cum să lipsească de la eveniment. Pe cei doi îi leagă o prietenie de mulți ani, medicul turc fiind printre puținii care i-au fost alături Lorei în cele mai grele momente din viața ei: atunci când mama sa lupta cu cancerul. Acum, la câțiva ani de la acele momente dificile, artista nu poate uita momentele cumplite prin care a trecut, dar și cât de importantă a fost susținerea medicului turc, atunci când mulți prieteni i-au întors spatele. Lora a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a dezvăluit, printre lacrimi, cât de dificilă a fost acea perioadă, ce i-a insuflat mama ei și ce a văzut la cea care i-a dat viață, iar ea nu ar repeta sub nicio formă. În plus, artista a dat toate detaliile și despre cununia civilă care va avea loc luna aceasta, dar și despre cea religioasă de pe 5 octombrie.

Lora, dezvăluiri emoționante despre mama sa! Artista, în lacrimi înainte de nuntă

CANCAN.RO: Lora, mă bucur că ne întâlnim, iată la eveniment, la ziua lui Ensar Duman. Ce te leagă de el?

Lora: Îi doresc cel puțin jumătate din cât a dat el oamenilor, cel puțin jumătate dacă i s-ar întoarce, ar fi cel mai bogat om din lume din toate punctele de vedere. L-am cunoscut într-un moment foarte greu. Am fost cu mama în Turcia să fie operată de cancer la sân și Ensar a venit cu noi și s-a cazat pe același palier. Nu m-a lăsat singură un minut. Eu eram singură acolo cu mama și lui nu i-a venit să creadă că sunt singură și a rămas acolo. Mi-a fost sprijin moral, prieten, frate, psiholog. Nu am cum să uit vreodată ce a făcut Ensar pentru mine și a adăugat mulți ani la viața mamei.

CANCAN.RO: Înțeleg că v-ați cunoscut demult și putem să spunem că este mai mult decât o prietenie, sunteți deja familie. Iată cât de important este să faci bine pentru că binele întotdeauna ți se întoarce.

Lora: Ensar este foarte important și cine nu are unul să facă cumva rost de el și să ia legătura cu el, mai ales în chestiunile care țin de sănătate.

CANCAN.RO: Mai ales într-o perioadă de genul acela, foarte grea și apăsătoare emoțional pentru tine, în care mulți oameni nu au fost atât de aproape, s-au dat la fund. Așa este uneori firea umană. Nu ne implicăm atât de tare în problemele celor din jur…

Lora: Nu am vrut nici eu să implic multă lume, sunt unele probleme pe care trebuie să le duci singur. Au existat niște oameni la care mă așteptam să fie lângă mine, dar nu au fost. Cumva, viața mi i-a scos pe acei oameni din ea, s-au exclus. Momentele acestea grele sunt importante pentru că ne ajută mult să vedem calitatea oamenilor din jur.

CANCAN.RO: Ai rămas cu o oarecare teamă după ceea ce s-a întâmplat cu mama ta? Ești genul de om care își face des analizele, mergi mai des la medic sau nu?

Lora: Nu. Nu poți să stai în fiecare zi cu frică și să te gândești la ce rău ar putea să îți fie ție rezervat. Îmi fac analizele ca o persoană normală. Mama mea a fost o persoană care a suferit foarte mult, a avut o viață foarte grea. Eu mi-am construit altfel viața, chiar dacă a fost și multă suferință, am avut și multe satisfacții profesionale și personale. Noi suntem foarte diferite ca mentalitate. Eu am fost mereu curajoasă, ea a avut curaj de insuflat mie, dar nu a avut pentru ea. Astfel de boli, de multe ori, sunt boli ale sufletului care se somatizează în corp. Eu mă verific normal, urmează să-mi fac analizele pentru că am vârsta la care trebuie să încep verificările pe partea aceasta de genetică să vedem statusul, dar orice ar fi în viața asta, mama m-a învățat să duci totul demn.

Lora și Ionuț Ghenu vor face o nuntă atipică! Au sute de invitați: „S-au autoinvitat”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim puțin și de marele eveniment, de nunta care urmează curând. Pe 5 octombrie am notat noi…

Lora: Da, luna aceasta este Starea Civilă și pe 5 octombrie este cununia religioasă și apoi petrecerea. Am foarte multe de făcut, am concerte multe.

CANCAN.RO: Și când te mai ocupi de nuntă sau cine se ocupă?

Lora: Eu cu Ionuț ne ocupăm, avem și niște prieteni care ne ajută pentru că nu s-ar putea fără. Înainte de Starea Civilă am concert în Craiova. Mă întorc noaptea și a doua zi trebuie să fiu la Starea Civilă. Nu va fi mare petrecerea mare, vom face doar un brunch după. Ne păstrăm pentru 5 octombrie pentru petrecerea cea mare.

CANCAN.RO: Unde va fi petrecerea mare?

Lora: În Snagov. Nu va fi în aer liber, o să putem ieși, dar nu va fi în aer liber.

CANCAN.RO: Ce tradiții respectați și ce tradiții nu vreți deloc să aveți la nuntă?

Lora: Mireasa nu se fură, restul nu știu. Mie îmi vin mulți moldoveni la nuntă, dacă oamenii se simt bine să joace găina, eu o să-i las și o să mă distrez. Îi las să se simtă bine pentru că toți suntem prieteni, toți ne-au fost alături la bine și la greu. Va fi un festin încununat de muzicienii mei favoriți. La noi este un pic atipic pentru că avem prieteni care ne cunosc atât de bine și s-au autoinvitat. Ne-au spus că nu așteaptă să le trimitem invitație că dacă uităm. Și au zis că mai aduc și pe verișorul că vrea și el să vină. Este foarte multă lume așa că avem puține emoții cu locația.

