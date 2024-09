Lora și Ionuț Ghenu, ultimele pregătiri pentru nuntă. Peste 350 de persoane vor participa la eveniment: „Am depășit maximul locației”

Lora și Ionuț Ghenu sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă! Cei doi își vor uni destinele în mai puțin de o lună, în data de 5 octombrie. Artista și iubitul ei au pus deja la punct toate detaliile. Celebra cântăreață a vorbit despre ziua în care va face marele pas. Până acum, aproximativ 400 de persoane au confirmat că vor participa la eveniment.

După patru ani de amânări, Lora și Ionuț Ghenu se căsătoresc la începutul lunii octombrie. Cei doi au pregătit totul din timp pentru a evita stresul produs de un astfel de eveniment. Artista a dezvăluit că își dorește să se simtă ca un invitat la propria nuntă.

Lora și Ionuț Ghenu au ajuns, în sfârșit, la pasul cel mare. După patru ani în care au amânat acest eveniment, acum cei doi se pregătesc să meargă în fața altarului. Artista și iubitul ei se vor căsători civil luna aceasta, iar cununia religioasă va avea loc în data de 5 octombrie.

Celebra cântăreață a oferit detalii despre nuntă. Lora a mărturisit că încă mai au sarcini de îndeplinit pentru eveniment, însă nu își dorește să se streseze, mai ales că are un concert programat la Craiova, cu o noapte înainte de cununia civilă.

„Mai avem chestii de făcut. Am luat verighetele, că luna asta, în septembrie, facem starea civilă, dar am înțeles că se pun verighetele la nuntă. Sunt multe de făcut. Cu o noapte înainte de starea civilă am concert la Craiova”, a declarat Lora pentru Știrile Antena Stars.