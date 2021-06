Lora renunță la emisiunea Vorbește Lumea? “Am acceptat cu plăcere să prezint, a fost greu” + dezvăluiri despre Viviana Sposub, fosta colegă a lui Cove

“Lora renunță la «Vorbește Lumea»?” – este întrebarea la care așteaptă un răspuns oficial atât fanii cântăreței, cât și cei ai emisiunii care rulează la Pro TV. Prezentatoarea a făcut precizări clare despre colaborarea pe care o are alături de Cove și, ulterior, a făcut câteva dezvăluiri interesante despre Viviana Sposub, fostă angajată la “Vorbește Lumea”.

Lora renunță la emisiunea Vorbește Lumea?

Îndrăgita artistă a organizat în urmă cu câteva ore bune o sesiune de Q & A, iar unele dintre întrebări au avut legătură cu contractul ei cu șefii de la Pro TV. În curând, emisiunea va intra în vacanță și va reveni abia în toamnă… pe de altă parte, la mijlocul lunii viitoare, Adela Popescu urmează să nască și unii dintre fanii ei presupun că ea ar putea să se întoarcă mai devreme în platoul de la “Vorbește Lumea”.

Vezi: IMAGINI EXCLUSIVE | Cum o protejează Radu Vâlcan pe graviduța Adela Popescu + Cele mai noi imagini cu burtica viitoarei mămici

Întrebată de o susținătoare: “O să te mai vedem la «Vorbește Lumea» și în sezonul următor?”, Lora a răspuns astfel: “Guys (n.r.: Băieți/Oameni buni), am acceptat cu plăcere să prezint din nou «Vorbește Lumea», pentru că am avut timp. Prima dată a fost greu: și cu concerte, muzică, emisiune, acum am și brand, un brand nou de lansat, filme, multe, nu știu, nu știu”.

După cum puteți remarca în colajul de mai jos, prezentatoarea de la Pro TV a mai dezvăluit într-un IG Story ce întrebare a mai primit în legătură cu apariția ei la “Vorbește Lumea” din toamna acestui an. Reacția ei a fost următoarea: “E confidențial”, iar internauții s-au împărțit în două tabere: unii cred că va renunța la contractul cu cei de la Pro TV, alții sunt convinși că va rămâne în trust.

Nu rata: Lora, dezvăluiri despre nunta cu Ionuț Ghenu: “Este un eveniment frumos”. Relația lor a început în urmă cu 5 ani

Pe lângă cariera din televiziune și muzică, Lora mai are și alte visuri la care “construiește” ca să le vadă împlinite: deschiderea unei afaceri împreună cu fratele ei și ridicarea unei case… până atunci, blonda și logodnicul său caută terenul. În urmă cu doi ani, cântăreața și-a lansat propria linie de cosmetice – una dintre cremele de față este făcută după rețeta mamei sale, fostă farmacistă.

Lora, despre Viviana Sposub: “E sexy și smart”

Când a fost rugată să spună când va mai veni iubita lui George Burcea în platoul de la “Vorbește Lumea”, Lora a declarat: “Viviana este o tipă foarte mișto, pe lângă faptul că e foarte frumoasă și sexy, e și smart (n.r.: inteligentă). Este un invitat super și nu numai! Deci, sper să o avem cât mai des la emisiune”.

Citește: Andreea Bălan, ieșire bizar-agresivă la adresa unui fan care o urmărește și pe Viviana Sposub, pe Instagram: “Am crezut că ai probleme psihice” | FOTO

În timpul discuțiilor purtate cu oamenii din comunitatea de pe Instagram, Lora a mărturisit că, pe 17 iunie, începe filmările pentru o nouă peliculă în care a obținut un rol. Totodată, charismatica blondă și-a anunțat apropiații și fani că pot vedea comedia “Pup-o, mă! 2: Mireasa nebună” pe 30 iunie și 1 iulie în Grădina de vară din Herăstrău.

Descoperă: Ce schimbare radicală la Lora! Cum arată sprâncenele cântăreței atunci când nu este machiată: “Nu mă pensez niciodată, le rad”

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories / Lora & Vorbeste Lumea