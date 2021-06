Adela Popescu și Radu Vâlcan se află la jumătatea drumului spre a deveni părinți pentru a treia oară. Plini de emoții, dar ceva mai liniștiți decât au fost primele două dăți, cei doi fac față cu brio noului capitol din viața lor. CANCAN.RO i-a întâlnit la cumpărături și trebuie să vă spunem doar atât: așa bărbat să tot ai! Radu Vâlcan este foarte atent cu soția lui și o menajează cât se poate de mult, mai ales că Adela Popescu se confruntă și cu ceva probleme de sănătate.

Recent, CANCAN.RO i-a filmat la cumpărături pe Adela Popescu și Radu Vâlcan. Extrem de modești, așa cum toată lumea știe că sunt, îmbrăcați sport și comod, cei doi au ieșit din casă pentru a cumpăra cele necesare și ne-a atras atenția un lucru demn de toată lauda: prezentatorul de televiziune este foarte atent cu soția lui graviduță și o menajează la tot pasul.

Cu burtica „la înaintare”, Adela Popescu s-a ales doar cu o plasă ușoară de cărat, căci Radu Vâlcan a luat toate celelalte sacoșe pline de cumpărături și le-a dus vitejește până la mașină.

De punctat este faptul că atât Adela Popescu, dar și Radu Vâlcan au purtat măști de protecție, mai ales că îndrăgita prezentatoare este însărcinată și îi este foarte teamă de o posibilă infectare cu noul coronavirus, după cum a declarat chiar ea.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.

În primul rând, acum mă preocupă foarte tare chestia cu COVID-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport COVID. Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie. De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez”, a spus Adela Popescu, în urmă cu puțin timp, într-o emisiune de televiziune.

Viitorii părinți au cumpărat o mașină mai încăpătoare, înainte de marele eveniment

Chiar de la venirea pe lume a primului său copil, Radu Vâlcan își dorea să facă o schimbare majoră. Și anume… să cumpere o mașină de familie mai mare. Adela Popescu s-a împotrivit, însă, de la bun început. Acum, însă, când urmează să aducă pe lume și al treilea copil, prezentatoarea TV și-a schimbat părerea.

”Încă de când l-am născut pe Alexandru Radu a considerat necesar să investim într-o mașină mare. Siguranță, spațiu etc. Doar că cea pe care și-o dorea el era un fel de… dubă. Desigur, nici nu am avut răbdare să îmi explice de ce și cum, ce motorizare, ce model. Răspunsul meu a fost simplu: mașina asta e bună poate când ai TREI copii. Atât. Cea pe care o avem acum e perfectă.

A trecut timpul, mă rog, nu prea mult, și l-am născut și pe Andrei.

– Vezi, iubita, ce chircită stai în spate. Dacă mai vine și mamaie cu noi, chiar nu ne descurcăm cu mașina asta. «Mașina asta» fiind un SUV chiar foarte spațios.

– Nu vrei să luăm van-ul ăla frumos, cu 6 locuri, confort, măsuță, chestii.

– Scumpe, mașina aia e bună poate când ai TREI copii, altfel… exclus! Vedeți voi, după ce am rămas însărcinată cu ai TREILEA copil am cumpărat mașina visurilor lui Radu înainte de morfologia de trimestrul doi. Am fost de acord cu condiția să punem o băncuță în față casei care lui i se părea COMPLET inutilă. Troc se cheamă, ca să știți. Se ridică, acum, întrebarea: pe al TREILEA și l-a dorit atât de mult doar că să fie sigur că luăm… dubă? ? Ei, bine, dragilor, răspunsul la această întrebare nu îl vom afla, poate, niciodată”, a povestit Adela Popescu pe Facebook.