Loredana Chivu și iubitul său, Mihai Colesnicov, audiați la DIICOT

Loredana Chivu și iubitul său, audiați la DIICOT, conform site-ului PRO TV. Surse judiciare afirmă că tânăra a fost deja pusă sub acuzare într-un dosar cu infracţiuni informatice. Mai exact, ea ar fi complice la săvârşirea unor prevăzute la articolul 365 din Codul Penal.

Cei doi ar fi vizați într-un dosar de fraudă informatică.

Până la această oră nu se cunoaște în ce calitate sunt audiați.

Loredana Chivu și iubitul său, audiați la DIICOT. ”Cu Mihai am locuit doi ani în aceeași casă”

“Este adevarat ca s-a creat nebunie pe pagina mea de socializare pentru ca am postat imagini cu mine si Mihai, iubitul meu. E prima oara cand fac asta. Am avut iubiti, am avut relatii de lunga durata, relatii care au tinut si cativa ani, insa am preferat sa-mi tin viata privata departe de ochii curiosilor. Acum am simtit sa fac asta. Suntem impreuna de doi ani, e adevarat ca ne-am despartit acum cateva luni, dar ne-am dat seama ca nu putem unul fara celalalt. Desi a trecut timpul, noi tot ne gandeam unul la celalalt… Nu obisnuiam sa ma afisez cu iubitii. Cu Mihai am locuit 2 ani in aceeasi casa, am trait ca o familie si n-a stiut nimeni. Ne-am despartit, si iata ca ne-am impacat. Am pus la punct niste detalii, ca sa nu mai existe discutii intre noi, si am decis de comun acord sa nu ne mai ascundem, sa ne asumam. Ne dorim sa fim impreuna, avem planuri serioase de viitor, ne dorim sa ne achizitionam o locuinta impreuna… si lucrurile sa mearga de la sine, pe un fagas normal”, a declarat Loredana Chivu pentru WOWbiz.ro.

Despre Mihai Colesnicov, Lore nu a vrut sa dea prea multe detalii. Tanarul are pana in 30 de ani, e afacerist si pleaca destul de des in strainatate.

Loredana Chivu și iubitul său, audiați la DIICOT. Ce spune articolul 365 din Codul Penal

Art. 365

Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziţie sub orice formă:

a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-364;

b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic, în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-364,

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-364, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

