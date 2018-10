Loredana Chivu nu se mai ferește! A spus câte operații estetice are, de fapt: “Cinci intervenții chirurgicale”

Până la vârsta pe care o are… 28 de ani, Loredana Chivu “s-a tunat” de mai multe ori și “și-a sculptat” cu ajutorul bisturiului trupul atunci când și-a dorit. Invitată într-un platou de televiziune, focoasa blondă a spus adevăratul număr al operațiilor estetice pe care le are. Ea a vorbit și despre viața amoroasă și a dezvăluit că plănuiește să devină mamă în următorii doi ani.

Loredana Chivu a spus câte operații estetice are, de fapt: “Cinci intervenții chirurgicale”

Loredana Chivu a declarat pe canapeaua emisiunii moderată de Mihai Morar că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut și mai multe injectări, însă

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. (…). Am vorbit la tine în emisiune despre problema la sâni. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. (…) Nu, nu am cercei în sâni”, a mărturisit Loredana Chivu în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

Loredana Chivu, mamă în viitorul apropiat

Deși a spus că în prezent este singură, Loredana Chivu are planuri mari! Vrea ca până la vârsta de 30 de ani să devină mămică și a subliniat că preferă să își țină viața amoroasă departe de ochii presei.

“Asta nu ştiu, acum sunt singură, nu mă vezi? Am venit singură. Nu pot să spun. De fiecare dacă când am povestit s-a întâmplat ceva. Vreau să fiu fericită în privat. De căsătorit, o să ma căsătoresc când vrea Dumnezeu. Până la 30 de ani vreau să am copil. De mică mi-am dorit asta, încă de când m-am dezvoltat ca femeie.

Nu sunt într-o relaţie. Sunt liniştită, îmi doresc să mă concentrez pe altceva, în primul rând pentru mine şi apoi pentru ceilalţi. Dacă eşti Zen, toate lucrurile bune vin înapi la tine”, a mai spus Loredana Chivu în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

Loredana Chivu, fostă asistentă TV

Loredana Chivu (28 de ani) se ocupă cu modellingul, iar, în urmă cu câțiva ani, făcea echipă cu Ana Maria Mocanu, la emisiunea moderată de Dan Capatos.