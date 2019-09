Loredana Chivu tună și fulgeră după ce a apărut cu organul genital… la vedere. Ce spune blondina despre filmări: “După șase ani de zile mi se pare foarte ciudat să apară…”

Recent a apărut în spațiul public o filmare necenzurată cu Loredana Chivu la un salon de piercing din Capitală, acolo unde fosta asistentă și-a înnobilat organul genital. Sexy blondina a luat foc la propriu după ce ea, dar și apropiații ei au văzut imaginile și a dat o declarație acidă pe tema acestui subiect.

Filmulețul cu Loredana Chivu a ”incendiat” spațiul online, iar fanii aceteia au savurat fiecare secundă, însă acest lucru nu a bucurat-o deloc pe focoasa blondină. Mai mult decât atât își dorește ca aceste imagini să dispară, iar pentru asta este dispusă să mearga până în pânzele albe.

“Această filmare care a apărut cu mine de câteva zile este de acum șase ani și este făcută în cadrul emisiunii “Asistentele”, un reality show în care eu și Anamaria Mocanu ne filmam viața de zi cu zi. Nu mi-am dat niciodată acordul să apar dezbrăcată în nicio ipostază și în nicio emisiune, cu atât mai puțin în emisiunea pe care eu o moderam ca să zic așa, pentru că era emisiunea mea și a Anei. Nu știu cine a dat aceste imagini, după șase ani de zile mi se pare foarte ciudat să apară imaginile brute, pentru că nu erau filmare nici cu telefonul, nici cu nimic altceva, erau filmate cu camera pe care mi-au trimis-o cei de la televiziunea cu care lucram atunci. Era filmată chiar de producătoarea emisiunii, pentru că nu voiam să mă filmeze un bărbat. Bineînțeles a fost o filmare mai mare, din acea filmare s-au ales imaginile care au fost date pe post, blurate bineînțeles, nu s-a văzut nimic la vremea respectivă, acum a apărut un fragment din acea filmare cu mine într-o ipostază foarte neplăcută.

O să iau măsuri, am vorbit cu avocatul meu, am luat legătura și cu cei cu care am lucrat atunci, cu televiziunea la care am lucrat atunci și încerc să rezolv situația pentru că e imposibil să apară după șase ani asemenea lucru, am și eu familie, am frate, am mamă, am rude și nu mi se pare normal să mă trezesc că apar așa pe internet. Asta este, lumea e rea, lumea este în căutare tot timpul de picanterii și nu țin cont de faptul că îi poate dăuna grav unui om” , a declarat Loredana Chivu.

Loredana Chivu, de câte ori și-a schimbat silicoane și câte operații estetice și-a făcut

În vârstă de 29 de ani, Loredana Chivu și-a schimbat de trei silicoanele până în prezent. În afară de aceste intervenții chirurgicale destul de delicate, ea și-a făcut rinoplastie și și-a injectat buzele și posteriorul despre care a subliniat că nu și l-a operat. În galeria foto a articolului puteți vedea mai multe imagini HOT cu aparițiile vedetei pe litoralul românesc, unde a îmbrăcat costume de baie extrem de sexy. (CITEȘTE ȘI: Cum arăta Loredana Chivu înainte de operațiile estetice)

“O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa. Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine. La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta. Am avut noroc că la față nu am avut nevoie, fațate nu am, sunt dinții mei”, a declarat Loredana Chivu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.