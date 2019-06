Loredana Groza cere disperată ajutor: “A fost diagnosticat cu tumoare la cap. Este internat și are nevoie de ajutor”

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din România, bucurându-se de aprecierea și sprijinul a milioane de fani. Recent, vedeta a făcut un anunț trist pe rețelele de socializare, în care cere ajutorul prietenilor virtuali, pentru a salva o viață. Este vorba despre David, un băiețel de doar 1 an și 6 luni, care a fost diagnosticat cu neuroblastom grad 4 si tumoare la cap.

Micuțul are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi, pentru a se vindeca. Artista îi roagă pe toți fanii ei să ajute măcar cu un share, leu, sau gând bun. “David este nepotelul unui prieten foarte apropiat. Din pacate pentru el si pentru familia lui, micutul de 1 an si 6 luni a fost diagnosticat cu neuroblastom grad 4 si tumoare la cap. Acum este internat la clinica Acibadem (Turcia) si are nevoie de ajutor. Fiecare contribuție îl poate ajuta enorm. Orice share, orice leu, orice gand bun…

Cont in lei RO82INGB0000999901016286 – Caragea Niculae Viorel“, a scris Loredana pe rețelele de socializare.

Loredana Groza, peste 20 de albume de succes

Loredana Groza are o bogată activitate artistică, înregistrând peste 20 de albume care s-au bucurat și se bucură de mare succes. Totodată, Loredana Groza a jucat în multe filme de lung metraj și seriale.

– În 2006, a fost gazda MTV Romania Awards. În 2007 a cântat în deschiderea concertului lui George Michael de la București.

– În 2008 joacă rolul Rodiei în „Inimă de țigan” și „Regina” și realizează piesa „Tzuki”, în al cărei videoclip o imită pe Madonna din videoclipul Hung Up.

– În 2009 lansează albumul Sundance, înregistrat în Statele Unite, care abordează genurile o fuziune intre pop, electro, dance si rock și care este primul album al Loredanei în limba engleză.

– În 2010 lansează piesa brit-pop „Rain, Rain” La sfârșitul anului lansează Iubi Land, compus din 12 cântece de inspirație folclorică, concertul de promovare al acestui album fiind filmat în 3D.

– În 2012 lansează albumul ”Dragoste”.

– În 2015 lansează albumul ”Imaginarium”.

A fost jurat la Vocea României în primele 7 sezoane (2011-2017).