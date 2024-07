Loredana Groza a întreținut atmosfera înainte de meciul României cu Olanda. Fanii sunt alături de tricolori. VIDEO

Meciul din optimile de finală de la EURO 2024 a început! În aceste momente Echipa Națională a României se luptă cu Olanda pentru o calificare în sferturile EURO 2024 pe stadionul din Munchen. Românii de pretutindeni sunt alături – fizic sau cu sufletul – de tricolorii lui Edi Iordănescu, printre aceștia și o parte dintre artiștii români. Loredana Groza este și ea prezentă în Munchen, acolo unde a dat startul petrecerii în zona destinată suporterilor ambelor țări. Alături de Marius Moga și Guess Who, artista a interpretat melodia ”Ciuleandra”.

Înainte de începerea meciului dintre România și Olanda – din această seară – fanii ambelor echipe s-au unit și au petrecut alături de artiști renumiți. Mii de conaționali au împânzit străzile din Munchen și sunt mai hotărâți ca niciodată să susțină generația tricolorilor.

Printre românii de peste hotare s-au aflat și Loredana Groza, Guess Who și Marius Moga. Cei trei artiști au întreținut atmosfera în zona dedicată suporterilor – Fan Zone din Olympia Park (Munchen). Cu sufletul alături de tricolorii lui Edi Iordănescu, Loredana Groza a interpretat melodia ”Ciuleandra”. Din partea Olandei au fost prezenți artiștii: Yves Berendse, Yuki Kempees și Joel Borelli – urmărește AICI INFORMAȚII LIVE DE LA EURO 2024.

”Este incredibil Nu pot să vă descriu prin cuvinte ce energie și ce vibrați este în tot orașul, mai ales la fan zone. Este prima dată când două galerii s-au unit și au format o singură galerie – împreună cu artiști din România și din Olanda. Am concertat împreună alături de Marius Moga și Guess Who și am reușit să unim atâtea naționalități prin muzică. Ne-am dat seama că fotbalul și muzica sunt un liant extraordinar pentru toți oamenii – indiferent de religie, rasă sau nație”, a spus Loredana Groza.