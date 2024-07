LIVE VIDEO EURO 2024 | România – Olanda, de la ora 19:00. Tricolorii luptă pentru un loc în sferturi

Tricolorii au reușit să aducă în sufletele românilor o bucurie imensă pe care nu au mai simțit-o de peste 20 de ani. Echipa națională, coordonată de Edi Iordănescu, s-a calificat în optimile Campionatului European de pe prima poziție a grupelor. Astăzi, inimile românilor din țară și de pretutindeni bat pentru generația de suflet. Toată lumea speră la o calificare în sferturi, după meciul cu Olanda.

Marți, 2 iulie, de la ora 19:00, România întâlnește Olanda pe stadionul din Munchen, cel care le-a purtat noroc în partida cu Ucraina. Atunci, tricolorii au obținut o victorie zdrobitoare, învingând echipa adversă cu 3-0. Peste 25.000 de mii de suporteri români sunt așteptați pe Allianz Arena.

„Îmbrăcăm München în galben încă o dată” este promisiunea suporterilor, potrivit paginii oficiale de Facebook a echipei naționale. Aceștia s-au pregătit deja și așteaptă cu sufletul la gură fluierul de start al meciului din optimile EURO 2024.

La rândul lor, tricolorii sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun pe teren. Înainte de meci, jucătorii lui Edi Iordănescu au făcut o scurtă plimbare, de 10 minute, în jurul hotelului pentru a se relaxa.

Edi Iordănescu a gândit o tactică spectaculoasă pentru meciul cu Olanda, aducând doi titulari noi. Potrivit Prosport, echipa de start a României în partida din optimile EURO 2024 este următoarea: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș – M. Marin – Man, R. Marin, Stanciu, Hagi – Drăguș. Iată și lotul complet în Campionatul European!

Portari

1. Florin NIȚĂ

12. Horațiu MOLDOVAN

16. Ștefan TÂRNOVANU

Fundași

2. Andrei RAȚIU

3. Radu DRĂGUȘIN

4. Adrian RUS

5. Ionuț NEDELCEARU

11. Nicușor BANCU

15. Andrei BURCĂ

22. Vasile MOGOȘ

24. Bogdan RACOVIȚAN

Mijlocași

6. Marius MARIN

8.Alexandru CICÂLDĂU

10. Ianis HAGI

13. Valentin MIHĂILĂ

14. Darius OLARU

17. Florinel COMAN

18. Răzvan MARIN

20. Dennis MAN

21. Nicolae STANCIU

23. Deian SORESCU

26. Adrian ȘUT

Atacanți

7. Denis ALIBEC

9. George PUȘCAȘ

25. Daniel BÎRLIGEA

19. Denis DRĂGUȘ

Cu o zi înainte de partida România – Olanda, din optimile EURO 2024, Edi Iordănescu a transmis un mesaj special. Selecționerul susține că este un meci cu care te întâlnești o dată în viață. De asemenea, antrenorul tricolorilor spune că echipa națională se află în fața celei mai mari provocări.

„În mod cert ne aflăm în faţa celei mai mari provocări din parcursul nostru împreună. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experienţa lui uriaşă în astfel de contexte la acest nivel. Tot ce am cucerit până acum am cucerit cu realism: da, Olanda e favorită. Iar tot ce am cucerit până acum am cucerit prin unitate, ambiţie şi sacrificiu. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiţie fără precedent şi sacrificiu total într-o singură direcţie.

Dacă înaintea fiecărui meci de la EURO am spus că băieţii sunt pregătiţi, acum spun că sunt pregătiţi ,dar e nevoie şi de un răspuns din partea lor pe care nu pot să-l ofer decât după meci. Un răspuns pe care nimeni nu ni-l poate oferi acum în afară de ei: cât de tare ne dorim mai mult? Ceea ce am obţinut până acum nu e deloc puţin. Dar cei care îşi iau soarta în propriile mâini, ca bărbaţi adevăraţi, sunt cei care nu se mulţumesc nici cu mult, nici cu puţin. Sunt cei care vor TOT!

Când milioane de români cântă în acelaşi timp cu jucătorii imnul nostru, e un vers care azi contează mai mult ca oricând pentru noi: «Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte». E un meci de acum ori niciodată, acesta e adevărul. Cu care te întâlneşti o dată în viaţă. Iar dacă grupul va reacţiona după chipul în care a fost construit şi a performat, atunci îşi va croi cu adevărat o soartă. Un destin”, a transmis Edi Iordănescu, înaintea meciului România – Olanda, potrivit Frf.ro.