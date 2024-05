Lorena Șerban a născut o fetiță perfect sănătoasă! Prima imagine cu fiica ei: ”Am primit putere divină după un travaliu extenuant”

Lorena Șerban (25 de ani), una dintre cele mai cunoscute și influente persoane din social-media, a devenit mămică pentru prima dată. Influencerița a născut o fetiță perfect sănătoasă, iar vestea a fost făcută publică pe Instagram, platforma unde și-a creat deja o comunitate impresionantă de fani.

Lorena Șerban traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Creatoarea de conținut a preferat să țină – timp de câteva luni – sarcina ascunsă, însă în ziua în care a împlinit 25 de ani – pe data de 23 ianuarie – a dat vestea cea mare fanilor. La finalul anului trecut, creatoarea de conținut a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei. Tot atunci, tânăra mărturisea că – după mai multe relații eșuate – a simțit că și-a găsit sufletul pereche, dar și că a știut dintotdeauna că o să fie o mamă tânără.

”Credeam că știu cum se simte iubirea necondiționată. Iubire simt și am simțit în fiecare zi, pentru părinții mei, pentru persoana pe care am ales-o să îmi fie alături o viață și chiar și pentru propria-mi persoană. Dar tu, suflet mic ce crești în pântecul meu, m-ai învățat deja o lecție. Odată cu vestea ta mi-a reapărut credința.

Acum știu că există cineva acolo sus care ne ascultă dorințele si mișcă lucrurile în direcția în care este cel mai bine pentru noi. Ne-ai ales să îți fim părinți și îți suntem recunoscători veșnic și foarte entuziasmați să te cunoaștem. Ai fost dorit și ești iubit. Necondiționat.”, a fost mesajul postat de Lorena Șerban, atunci când a anunțat că va deveni mamă.

Lorena Șerban a devenit mamă pentru prima dată

Acum Lorena Șerban are toate motivele să fie o femeie fericită și împlinită. În noaptea de marți (21 mai) spre miercuri (22 mai), creatoarea de conținut a adus pe lume primul ei copil, o fetiță mult dorită, frumoasă și perfect sănătoasă. După naștere, tânăra a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare și a oferit detalii despre travaliul extenuant prin care a trecut – mai ales că a ales să nască natural.

„Mulțumesc pentru toate mesajele! Azi noapte la 2.30. Ne-am ținut minunea în brațe pentru prima dată! Am adus pe lume o fetiță de 55 cm și 3,6 kg, sănătoasă și frumoasă. Am reușit să nasc natural, am primit putere divină după un travaliu extenuant. Nu am crezut că o să reușesc și probabil nici nu aș fi reușit fără oamenii de lângă mine care nu m-au lăsat să cedez. O să vă povestesc mai multe zilele viitoare, astăzi ne conectăm și ne recuperăm”, a scris Lorena Șerban, pe Instagram.