Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de duminică, 15 septembrie 2019

Loteria Română sărbătorește 113 ani de la înființare, fiind astfel una dintre cele mai vechi instituții românești, cu o importantă tradiție în susținerea proiectelor de interes public național. Cu aceasta ocazie, Loteria Română organizează duminică, 15 septembrie 2019, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Romana suplimentează fondul de caștiguri al categoriei I, după cum urmează:

– LOTO 6/49 – 200.000 de lei

– JOKER – 100.000 de lei

– LOTO 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de joi, 12 septembrie, s-au inregistrat 12.656 de castiguri in valoare totala de 705.210,18 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,36 milioane lei (peste 1,34 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 962.000 de lei (peste 203.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 15,67 milioane lei (peste 3,3 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 200.000 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus la categoria I este in joc un report in valoare de peste 14.400 lei. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 263.300 de lei (peste 55.600 de euro) iar la Super Noroc este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 53.000 de lei (peste 11.000 de euro).

