Lovită de o boală perfidă, Carmen Grebenișan speră să treacă peste șocul Survivor: „Toate am pățit la fel!”

Carmen Grebenișan a spus adevărul integral despre competiția Survivor, într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO! Prezentă la un eveniment monden, finalista show-ului de la Pro TV dă semne de reintegrare socială, după întoarcerea din junglă. Chiar dacă renunță treptat la deprinderile dobândite în șase luni de ședere peste mări și țări, blondina este încă urmărită de numeroase probleme. Nu este singura concurentă atinsă de fenomenul Survivor, toate celelalte participante fiind unite de maladii similare.

Influencerița s-a întors cu opt kilograme în plus, dar și cu o dereglare hormonală, după ce timp de cinci luni a fost privată de menstruație. Carmen nu a apelat la ajutorul medicilor încă, dar speră să își revină de la sine, problema fiind una recurentă printre Faimoase și Războinice.

Carmen Grebenișan dezvăluie ce a mânat-o în lupta din Republica Dominicană: „Să nu mă fac de rușine pe mine și pe socrii de la Slatina!”

CANCAN.RO: Cum se face că nu ai câștigat tu show-ul?

Carmen Grebenișan: De ce mă întrebi pe mine, că nu eu am decis asta?! Asta e decizia publicului și, sinceră să fiu, cel care a câștigat simt că merita. Am impresia că toți trei meritam să câștigăm. Eram personaje foarte diferite, Krișan era sportiv, Ursa era fenomenul și eu eram fata care ajunsese până în finală. Așa că erau segmente diferite de target, dar cu Ursa a empatizat lumea cel mai mult.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să fii singura fată între doi băieți cu o putere fizică mult mai mare?

Carmen Grebenișan: A fost și treabă de psihic, pentru că mulți dintre bărbați aveau putere fizică, dar nu-și asumau anumite responsabilități și aveau frica asta de nominalizare. Se citea frica pe ei și se simțea frica în actele lor. Și eu am taxat de multe ori treaba asta, spuneam «omule, nu ai curaj, vorbește în față».

Mulți au ales să tacă, să nu fie vocali, de frică să nu-și creeze lumea anumite impresii despre ei. Eu am ales să fiu cum sunt și acasă, adică nu m-am sfiit de nimic, pentru că targetul meu nu a fost să câștig, de la început. Targetul meu a fost să fiu autentică atât timp cât stau. N-am crezut în viața mea că rezist până în finală.

CANCAN.RO: Tu ce pronostic aveai când ai plecat?

Carmen Grebenișan: Să nu plec prima săptămână, să nu mă fac de rușine pe mine și pe socrii de la Slatina. După aceea mi-am pus targeturi foarte mici, asta m-a ajutat mult de tot. După prima lună am zis că nu mă mai fac de rușine, am mai stat încă două săptămâni, după aceea m-am gândit la unificare, dup-aia m-am gândit la Paște. Și apoi tot așa până am ajuns în finală. Nu m-am gândit pe termen lung niciodată. N-ai cum să reziști acolo, că înnebunești dacă te gândești de la început că trebuie să stai cinci luni, o iei razna.

Fostele concurente de la Survivor, puternic afectate la nivel hormonal: „S-a pus funcția de reproducere pe planul doi!”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai dificilă parte?



Carmen Grebenișan: Este planul fizic, planul sportiv și planul social. Toate sunt diferite. Dar dorul de casă a fost foarte greu și lipsa de diversitate a hranei. Asta m-a pus pe mine la pământ. Și emoțiile pe care le aveam cu nominalizările, dar de astea treceam mereu.

CANCAN.RO: Și când ai ajuns acasă ce ai mâncat cel mai mult?

Carmen Grebenișan: Tort. Două torturi. Și nu le regret. Adevărul e că m-am dereglat oricum hormonal acolo, am pus opt kilograme, cu mâncat prost. Am o problemă momentan cu hormonii și nu m-am reglat încă, aștept să văd ce se întâmplă. Nu am avut parte de menstruație cinci luni de zile. Nu am fost încă la doctor, aștept să își revină corpul. Pentru că a fost în starea aia de supraviețuire. Probabil își preia toate energiile și le prezervă în mod diferit. Cred că s-a pus funcția de reproducere pe planul doi.

CANCAN.RO: Ai discutat și cu celelalte colege, și ele trăiesc același lucru?

Carmen Grebenișan: Da! Le-am întrebat pe toate fetele, toate au pățit același lucru și mi s-a părut ciudat că nici măcar una nu a pățit diferit.

CANCAN.RO: Cu cine ai avut cele mai mari certuri și acum, când te-ai întors, poate n-ai vrut să stai cu persoana respectivă la masă?

Carmen Grebenișan: Nu cred că e persoană cu care să nu vreau să stau la masă, dar m-am certat cu mai multe persoane, am avut discuții în contradictoriu. Cu DOC am avut, cu Ionuț Iftimoaie și, în rest, cred că am avut cu fiecare câte o discuție mică. Dar după ne-am împăcat. Mi-am zis părerea și cred că asta deranjează de multe ori.

CANCAN.RO: Ce faci cu banii câștigați în junglă?

Carmen Grebenișan: Întrebați agenția, sinceră să fiu nu știu ce sumă s-a adunat. Până la urmă ei au decis lucrurile astea. Adevărul e că n-am mers pentru bani, că dacă mergeam pentru bani nu mai ajungeam până în finală!

