Cel mai greu moment pe care l-a trăit Carmen Grebenișan la Survivor România: ”Am avut o cădere psihică”

Carmen Grebenișan s-a întors de aproximativ două săptămâni din jungla din Republica Dominicană. Influencerița s-a numărat printre finaliștii „Survivor România 2023”, iar pentru asta este extrem de recunoscătoare. Blondina a luptat eroic, însă Dan Ursa a câștigat detașat în fața lui Carmen și a lui Andrei Krișan. Chiar dacă nu a plecat acasă cu marele premiu, fosta concurentă din echipa Faimoșilor a mărturisit că a învățat multe lecții în cadrul competiției.

Carmen Grebenișan a rezistat timp de cinci luni în cadrul competiției Survivor România. Influencerița se declară recunoscătoare pentru tot ceea ce a reușit și este mândră de performanțele sale de pe tot parcursul show-ului, chiar dacă a avut de îndurat condiții inimaginabile. Lipsa hranei, dar și faptul că a stat departe de familie și de prieteni au reprezentat o adevărată provocare atât pentru ea, cât și pentru restul concurenților.

Cel mai greu moment pe care l-a trăit Carmen Grebenișan la Survivor România

Carmen Grebenișan a mărturisit că dorul de familie a făcut-o să clacheze la un moment dat, însă a reușit să se adune și să lupte mai departe pentru a ajunge până în marea finală.

„Am avut o cădere psihică, undeva la 10 săptămâni, când am simțit că aș fi chemată de energiile de acasă. Singura problemă e că totul era o iluzie cauzată de lipsa de comunicare. M-am gândit la esența care m-a dus mereu în față și anume, spiritul de luptătoare. Am gândit la rece și am vrut să iau în considerare primul gând care-mi vine atunci când mă gândesc la o provocare.

Primul gând a fost că orice s-ar întâmpla, eu nu renunț niciodată. M-am trezit a doua zi și am avut un switch care m-a determinat să ajung până în momentul de față cu această mentalitate”, a declarat Carmen Grebenișan.

Fosta „faimoasă” a declarat că în sinea ei se vede o câștigătoare, chiar dacă nu a plecat acasă cu marele premiu.

„Știu că va părea ciudat acest răspuns, dar simt că am câștigat locul 1. Mă simt cea mai câștigată doar pentru faptul că am ajuns în finală, iar eu consider că toți trei care am ajuns în această poziție suntem la fel de câștigați.

Consider că a câștigat exact cine era nevoie să câștige, și cu cine a empatizat lumea cel mai mult. Adevărul este că pentru mine, titlul de Survivor reprezenta doar un bonus, o extensie, la tot ceea ce am lucrat în aceste cinci luni”, a mai spus Carmen, pentru TV Mania.

