Lovitură grea pentru Hollywood. Celebra actriță Jane Fonda are cancer

Jane Fonda (84 de ani) a făcut tristul anunț chiar zilele acestea. Actrița de la Hollywood se confruntă cu limfom non-Hodgkin și a început deja chimioterapia. Chiar dacă starea sa de sănătate este departe de a fi bună, vedeta se consideră norocoasă.

Jane Fonda a cunoscut faima acum mai bine de jumătate de secol, după cum a primit roluri importante încă din anul 1960. Scriitoare, fost model, activist politic și multe altele, vedeta a reușit mereu să fie în atenția publicului larg pentru cariera sa.

În decursul anilor, Jane Fonda a reușit să adune fani și admiratori din întreaga lume care îi urmăresc fiecare pas. Numai pe Instagram are aproape două milioane de urmăritori. Ei au fost primii care au aflat trista veste.

Mesajul postat de Jane Fonda: „Mă simt foarte norocoasă”

Vestea cumplită a îmbolnăvirii actriței a venit chiar de pe contul său oficial de Instagram. Redăm mesajul lui Jane Fonda, integral, tradus în limba română:

„Așadar, dragii mei prieteni am ceva personal ce vreau să vă împărtășesc Am fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin și am început tratamentele de chimioterapie. Acesta este un cancer foarte tratabil. 80% dintre oameni supraviețuiesc, deci mă simt foarte norocoasă. Și eu am noroc pentru ca am asigurare de sănătate și acces la cei mai buni doctori și tratamente.

Îmi dau seama, și e dureros, că sunt privilegiată în această situație. Aproape fiecare familie din America a trebuit să se confrunte cu cancer la un moment dat și mult prea mulți nu au acces la asistența medicală de calitate pe care o primesc și acest lucru nu este corect.

De asemenea, trebuie să vorbim mult mai mult nu doar despre vindecări, ci despre cauze, astfel încât să le putem elimina. De exemplu, oamenii trebuie să știe că și combustibilii fosili provoacă cancer. La fel și pesticidele, multe dintre ele pe bază de combustibil fosil”

Jane Fonda: „Cancerul este profesor și sunt atent la lecțiile pe care mi le oferă”

„Fac chimioterapie de 6 luni și mă descurc destul de bine cu tratamentele și, credeți-mă, nu voi lăsa nimic din toate astea să interfereze cu activismul meu climatic. Cancerul este profesor și sunt atent la lecțiile pe care mi le oferă. Un lucru pe care mi l-a arătat deja este importanța comunității. De creșterea și aprofundarea comunității cuiva, astfel încât să nu fim singuri. Și cancerul, împreună cu vârsta mea – aproape 85 de ani – învață cu siguranță importanța adaptării la noile realități.

Trăim cel mai important timp din istoria omenirii pentru că ceea ce facem sau nu facem acum va determina ce fel de viitor va exista și nu voi permite cancerului să mă împiedice să fac tot ce pot, folosind fiecare instrument din cutia mea de scule d asta foarte mult include continuarea construcției acestei comunități de Foc Drill Fridays și găsirea de noi modalități de a ne folosi puterea colectivă pentru a face o schimbare. Examenele se apropie și sunt dincolo de consecințe, așa că puteți conta pe mine să fiu alături de voi în timp ce ne mărim armata de activiști climatici”, a spus actrița pe contul său de Instagram.

