Lovitură grea pentru producătorii Mireasa! Motivul REAL pentru care Liliana și Teo nu s-au căsătorit

Deși sezonul 11 al emisiunii Mireasa s-a terminat, acesta încă mai produce ecouri. Doi dintre foștii concurenți fac dezvăluiri neașteptate. Au ales să nu se căsătorească în marea finală, iar acum au spus cu subiect și predicat motivul pentru care au luat această decizie. Se pare că vina le aparține producătorilor. Ce dezvăluiri a făcut cuplu?

Liliana și Teo au format unul dintre cei mai apreciate cupluri de la Mireasa, dar și unul dintre cele mai „oropsite”, după cum au recunoscut recent. De-a lungul competiției, cei doi – în special Liliana – au fost ținta mai multor nedreptăți, după cum a sesizat și publicul. Acum, la câteva zile de la marea finală, cuplul face dezvăluiri neașteptate.

(CITEȘTE ȘI: Situație ULUITOARE la Mireasa! Ce a fost forțată să facă una dintre concurente, înainte de marea Finală)

Sezonul cu numărul 11 al emisiunii „Mireasa” a ajuns la final pe data de 11 iulie. În marea finală, un cuplu a luat o decizie neașteptată și a decis să nu se căsătorească în fața camerelor de filmat. Decizia Lilianei și a lui Teo de a nu se căsătorit în cadrul show-ului matrimonial a fost văzută de fani ca o răzbunare din partea acestora pe producători, pentru toate nedreptățile pe care le-au remarcat în ceea ce-i privește.

Ei bine, această speculație a fanilor prinde acum contur și devine realitate. Liliana și Teo au recunoscut că nu s-au căsătorit în cadrul emisiunii de la Antena 1 în semn de protest față de neregulile pe care le-au semnalat în casă. De asemenea, cei doi nu au vrut să facă nunta în casa Mireasa și pentru că își doreau să aibă alături de ei întreaga familie.

Vă îmbrățișez cu drag și vă port recunoștință tuturor celor care ați crezut în mine și m-ați susținut în această călătorie. Împreună am fost puternici”, spus Liliana, în cadrul unui clip postat pe pagina Viperele Vesele .

Mulți ne-au întrebat de ce eu și Teo nu ne-am căsătorit în emisiune, chiar dacă asta ar fi însemnat un posibil câștig financiar. Răspunsul este simplu, ne-am dorit ca familiile noastre să fie alături de noi într-un moment atât de important. Mai mult decât atât, a fost și un gest de protest. Credem că dragostea adevărată nu are nevoie de validarea unor camere de filmat sau a unui premiu. Noi doi considerăm că ne-am câștigat unul pe altul și acest lucru este, pentru noi, mult mai valoros decât orice alt premiu material.

„Participarea în această competiție a fost, fără îndoială, o experiență interesantă, dar și extrem de provocatoare. Nu este deloc ușor să trăiești 6 luni într-un spațiu închis, fără telefon, fără rețele sociale, fără contact cu familia, prietenii sau oamenii dragi. Însă nu mă plâng. Din contră, mă bucur că am avut ocazia să trec prin această experiență care m-a învățat multe despre mine, despre răbdare, despre rezistență și despre ce contează cu adevărat în viață.

Mai mult, Liliana a avut un mesaj și pentru toți cârcotașii. De-a lungul timpului, aceasta a primit numeroase critici și acum le-a dat replica tuturor. Aceasta a adresat și episodul cu telefonul, pentru care a fost aspru judecată. Mai exact, concurenții au avut o probă care presupunea accesul la telefonul partenerului din casă, iar bruneta a pierdut acest task pentru că nu își amintea parola de la smartphone-ul ei. Nimeni nu a crezut-o și s-a presupus că aceasta a fost doar o scuză pentru că în fapt tânăra ar fi avut multe de ascuns.

„Și acum, un gând special și cald pentru toți haterii cu program full-time, căci, ce m-aș face eu fără voi? Da, ce să vezi, am ieșit din emisiune și dintr-o dată am avut o revelație cosmică! M-am trezit brusc într-o zi și mi-am amintit parola la telefon! Miracol, nu alta! Mă bucur să știu că am reușit să vă ofer un subiect de discuție atât de profund și complex. Dar ca să vă liniștesc, că văd că n-ați mai dormit de grija asta, pozele de după ieșirea din competiție sunt postate de pe telefonul lui Teo. Și ghiciți ce? Nici azi n-am telefonul meu, îl folosesc tot pe-al lui!

Dar nu-i nimic, știu că adevărul vă plictisește, este mai frumos așa, să vă faceți voi în minte filme și seriale SF despre parole uitate și conspirații mondiale. Poate ar trebui să vă puneți și voi, dragi hateri, o parolă la creier, să nu mai scape atâtea idei geniale. Vă pup, să aveți spor la analize profunde, că vă iese sigur un documentar până la urmă”, a mai transmis Liliana.