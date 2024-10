Lucian Mîndruță, dezvăluiri despre momentul în care a călcat strâmb. A fost la un pas de divorț: ”Povestea o să-i urmărească pe copiii mei”

Au trecut 14 ani de când Lucian Mîndruță a fost surprins de CANCAN.RO în compania unei misterioase blonde. Imaginile cu cei doi au făcut înconjurul internetului, numele jurnalistului fiind pe prima pagina a ziarelor din România. Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, fostul prezentator de la Antena 1 a spus adevărul despre controversele de la acea vreme, dar și despre cum au stat, de fapt, lucrurile la acel moment.

În anul 2010, Lucian Mîndruță a fost la un pas de divorț. Căsătorit de peste 20 de ani cu Ioana Mîndruță, soția și mama copiilor săi, fostul prezentator de la Antena 1 a fost prins în timp ce ”călca strâmb”. CANCAN.RO a surprins imagini incendiare cu jurnalistul și amanta sa – vezi AICI video.

Fiind conștient că imaginile cu el și misterioasa blondă vor ajunge publice, Lucian Mîndruță a intrat în direct la Antena 1, în deschiderea Observatorului, cu el în rolul de prezentator – alături de Sandra Stoicescu, dar și din postura de pion principal într-o știrea care avea să țină mult timp prima pagină a tabloidelor din România. Înainte ca știrea să fie publicată, jurnalistul și-a cerut scuze în direct soției și copiilor lui.

După episodul în care a fost surprins alături de amantă, trei luni mai târziu, Lucian Mîndruță a fost concediat de la Antena 1. Deși aventura sa amoroasă i-a afectat viața profesională și cea personală, Ioana Mîndruță l-a iertat și au continuat să formeze o familie. NU RATA: Lucian Mîndruță e ‘fiert’ pe Tzancă Uraganu: „Nu s-a ținut de cuvânt”

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, Lucian Mîndruță a deschis cutia Pandorei și a vorbit despre escapada sa amoroasă din urmă cu 14 ani. Privind în urmă, fostul prezentator TV regretă și acum faptul că și-a făcut familia să sufere, nicidecum faptul că și-a pierdut locul de muncă. Mai mult de atât, acesta a ținut să puncteze faptul că în povestea respectivă au fost mai multe persoane implicate, persoane pe care nu le va ”turna” niciodată.

”În povestea asta sunt mai multe persoane implicate, minim 3, 4 probabil. Eu sunt unul dintre membrii bandei și am jurat să nu îi dau în gât pe ceilalați. Adevărul este că, singurul din toată povestea asta care a pierdut ceva important am fost eu. Nu job-ul! Nu, job-ul nu este atât de relevant. Adică este o pierdere mică. Am pierdut faptul că oricând cauți numele meu, și asta pot să facă și copiii mei acum, găsești povestea aceea.

Asta este o pierdere. Fiindcă, povestea aceea are să îi urmărească pe copiii mei, acele știri din presă, toată viața lor când vor căuta, dacă vor dori să caute vreodată. Și nici măcar lor nu le pot vorbi despre asta. Din toată chestia asta am rămas și cu ceva bun. Eu credeam că oamenilor nu le pasă de mine și am descoperit că jumătate din presă scrie despre povestea mea. În momentul în care am aflat că eu contez, nu am mai contat, de fapt. Cu ocazia asta am aflat cât de repede trece gloria asta a spus jurnalistul, în emisiunea de la Kanal D.