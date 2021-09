Ludovic Orban: ”Am avut o cooperare foarte serioasă cu Iohannis. Sper că președintele nu s-a implicat în competiția din PNL”

Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat că de când ocupă funcția de președinte al PNL, a avut un parteneriat solid și o cooperare foarte bună cu președintele Klaus Iohannis.

Acesta neagă că președintele României i-ar fi cerut demisia din funcția de premier pe care o ocupa înainte de alegerile parlamentare și speră ca Iohannis să nu se fi implicat în actuala competiție din PNL.

„Eu pot să vă spun că de când am fost ales președinte PNL, am garantat un parteneriat solid, o cooperare foarte serioasă, dintre președintele României și PNL. Am avut realizări remarcabile, succesul referendumului pentru justiție, singurul partid care a făcut campanie a fost PNL, alături de președinte”, a declarat Orban, notează GÂNDUL.RO.

Președintele liberalilor a amintit că împreună cu președintele României a reușit să oprească guvernarea PSD și au lucrat împreună pentru repararea „tuturor stricăciunilor grave pe care a vrut să le provoace PSD”.

„Am luptat împotriva tuturor stricăciunilor grave pe care a vrut să le provoace PSD, în toate domeniile. Am reușit să oprim guvernarea PSD și președintele României a desemnat un premier de la PNL. Nu trebuie neglijată această victorie neașteptată, nu știu cum ar fi arătat România în pandemie cu guvernarea PSD, condusă de Viorica Dăncilă. Parteneriatul cu Iohannis pentru mine a fost o constantă, împreună am reușit să realizăm aceste lucruri. Foarte puțină lume s-ar fi așteptat că avem capacitatea să le realizăm”, a afirmat Orban.

Orban: „Nu președintele Iohannis mi-a cerut demisia”

Despre faptul că Iohannis i-ar fi cerut demisia, Orban a spus: „Nu președintele Iohannis mi-a cerut demisia. E o speculație de presă. Am explicat de ce mi-am dat demisia, la acel moment”.

Orban susține că va fi garantul menținerii acestui parteneriat strânse pentru beneficiul României și speră ca Iohannis că nu se fi implicat în alegerile din PNL.

„Sper că Iohannis nu s-a implicat în această competiție din PNL. Voi fi o garanție a menținerii acestui parteneriat strânse pentru beneficiul României. Am uitat să vă spun de refacerea imaginii României pe plan european”, a mai spus liderul PNL.