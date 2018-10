Luis Enrique își pune la zid jucătorii după înfrângerea cu Anglia: „La pauză trebuia să-i omor!”

Luis Enrique, selecționerul Spaniei, a digerat cu greu eșecul de la Sevilla cu Anglia, scor 3-2 în Liga Națiunilor.

„La pauză, trebuia să-i omor pe jucători. Am ales însă să le ofer încredere, să nu fac nicio schimbare. Le-am explicat că o naţională mare se clădeşte prin suferinţă. În prima repriză am fost îngrozitori, slabi de tot. Ăsta este adevărul şi trebuie să recunoaştem. Am jucat rău în prima parte. Am făcut multe greşeli individuale, dar după pauză lucrurile au stat mult mai bine. Am reuşit să marcăm, am avut ocazii. O grupă cu două semifinaliste la Mondial nu avea cum să fie uşoară”, a declarat Luis Enrique, selecționerul naționalei Spaniei.

Anglia și-a luat revanșa în fața Spaniei și a relansat lupta la primul loc în Grupa a IV-a Liga A a Ligii Națiunilor.

În duelul de aseară de la Sevilla din etapa a Iv-a a grupei, Anglia s-a imus cu 3-2 (3-0) în fața Spaniei.

„Furia roja” a fost redusă la tăcere de o reprezentativă a Angliei dezlănțuită care a pus pe tabela de marcaj scorul de 3-0 după numai 45 de minute de joc prin golurile marcate de Sterling (min.16,38) și Rashford (min.30).

Spania, care avea maxim de puncte în grupă după ce s-a impus în Anglia cu scorul de 2-1, și a câștigat clar cu 6-0 în fața Croației, s-a trezit din letargie în al doilea mitan însă a fost mult prea târziu pentru a mai avea forța de a evita înfrângerea. Ibericii au reușit totuși să evite umilința reușind să puncteze prin Paco (min.58) și Ramos (min.90+8), partida termându-se cu victoria cu scorul de 3-2 a Albionului.

În urma acestui rezultat, Spania continuă să conducă grupa cu 6 puncte din 3 jocuri, urmată de Anglia cu 4 puncte din tei meciuri și Croația cu un punct din două partide.