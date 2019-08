Luiza chiar trăiește?! Bunicul fetei din Caracal a primit următorul mesaj de pe telefonul nepoate, azi-noapte, la ora 02:20

Drama familiei Melencu se prelungește. Părinții și bunicul Luizei nu pot concepe că aceasta a fost ucisă de Gheorghe Dincă și speră, în fiecare zi, în dovezi care arate că adolescenta este în viață. Gheorghe Dincă a recunoscut, la un moment dat, că a ucis-o și pe ea, numai că anchetatorii nu au descoperit, încă, probe care să demonstreze declarația criminalului din Caracal.

Bunicul Luizei este cel care a primit, de data aceasta, un mesaj controversat. Mesajul transmitea că ”acum pot fi contactată”, ca și cum ar fi fost trimis chiar de Luiza, numai că bunicul acesteia este convins că aparatul se află în posesia altcuiva. Situația în familia Luizei este disperată, trecând mai bine de 4 luni de când aceasta a dispărut și încă nu se poate ști absolut nimic, cu certitudine, despre moartea ei.